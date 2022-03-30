В Казани на голову женщине упал столб сразу после того, как в него влетела "Лада". Все случилось накануне вечером на пересечении проспекта Победы и улицы Ломжинской. "Лада Приора" потеряла управление, влетела в дорожный знак, пытаясь избежать столкновения с автобусом.
От удара конструкция сломалась в основании и рухнула на голову случайной прохожей.
С травмой головы ее срочно доставили в больницу. По данным "Татарстан-24", водитель "Лады" пытался проскочить перекресток на запрещающий красный, от комментариев он отказался, в ДТП он не пострадал.