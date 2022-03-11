Роспотребнадзор Татарстана может снять запрет на ночную работу уже к концу марта. Об этом сегодня, 11 марта, заявила заместитель руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

С просьбой отменить запрет на работу в ночное время рестораторы и отельеры Татарстана обращались к властям и санитарным врачам уже не раз. Но сейчас наметилось снижение заболеваемости коронавирусом, и самое время вернуться к этой теме.

"Да, две недели мы отмечаем снижение. Но это не тот показатель, на основании которого можно снимать ограничения", — пояснила Авдонина.

Санитарное ведомство планирует вернуться к этому вопросу позднее.

"Думаю, что к концу марта будет понятна ситуация. Вполне возможно, что и федеральная норма будет несколько смягчена", — заключила Авдонина.

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