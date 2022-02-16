В Екатеринбурге приезжие из Средней Азии жестоко избили учительницу и ее 20-летнюю дочь. Как сообщает издание Znak.com, 48-летняя женщина-педагог получила тяжелую черепную травму, также у нее сломана нога.

Горожане говорят, что в районе, где все случилось, давно установил свою власть целый анклав трудовых мигрантов. Подростки-иностранцы уже на улице посреди дня пристают к девушкам, были случаи открытого воровства телефонов и ценностей, часто мигранты провоцируют тут драки и конфликты.

Эта история начала в автобусе. Пятеро пассажиров начали приставать к 20-летней девушке и бить ее по щекам. Та позвонила матери и попросила встретить ее на остановке. Мать пришла. Там мигранты и начали избивать двух женщин.

Обе госпитализированы, матери предстоит операция, дочь получила серьезное сотрясение мозга.