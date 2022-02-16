В Татарстане возбудили уголовное дело по факту травмирования 31-летнего рабочего, сообщает Следком РТ.

Все случилось на производстве пельменей в Набережных Челнах.

Предварительно установлено, что мужчина по просьбе жены, которая работает вместе с ним, начал чистить аппарат для автоматической лепки пельменей. Он решил не пользовать специальным скребком и просто засунул в работающий аппарат руку, что и привело к ампутации кисти левой руки.

Уголовное дело возбудили по факту нарушения требований охраны труда.