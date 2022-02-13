Байден пригрозил России серьезными последствиями при обострении ситуации в Украине

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом США Джо Байденом по поводу эскалации военной напряженности на границах Украины.

В Белом доме сообщили, что Байден подтвердил, что будет придерживаться дипломатического пути решения ситуации вокруг Украины. Тем не менее, он заявил, что России грозят серьезные последствия в случае «вооруженного вторжения».

«Вторжение России на Украину вызовет массовые человеческие страдания и ослабит авторитет России», — говорится в сообщении Белого дома, пишет RT.

Ранее советник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что Путин в телефонном разговоре с Байденом пожаловался на то, что нет жесткого контроля со стороны западных государств относительно того, выполняет ли Киев свои обязательства.

«Он [Владимир Путин] отметил, что со стороны западных государств не осуществляется должного нажима с тем, чтобы Киев выполнял взятые на себя обязательства», — рассказал дипломат во время беседы с журналистами.