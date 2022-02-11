Подросток погиб от удара тока во время зарядки телефона

В городе Сосновоборске Красноярского края 14-летний подросток погиб от удара электрическим током, когда заряжал мобильный телефон. Об этом сообщает ИА REGNUM со ccылкой на главное следственное управление СКР по региону.

Трагический случай произошел 9 февраля. По предварительным данным, вечером в тот день мальчик находился дома. Он сидел на диване и держал в руках сотовый телефон с зарядным устройством, которое было подключено к сети. При этом подросток прислонился к отопительной батарее.

В какой-то момент его ударило током и потерял сознание. На место быстро прибыли медики, но они уже не смогли спасти ребенка. Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка.