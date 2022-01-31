В Ленобласти няня два дня молчала о смерти двухлетней девочки, тело которой нашли в квартире. По данным РЕН ТВ, об этом факте матери ребенка сообщили врачи скорой помощи, которые и определили давность наступления смерти малышки.

"У ребенка были синяки на спине и на шее. Может быть, упал ребенок у сиделки, может быть, она его била — непонятно пока", — заявил телеканалу друг семьи.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил поставить ход проверки по факту произошедшего на контроль центрального аппарата ведомства.

34-летняя мать ребенка испытывала большие проблемы со здоровьем, к тому же у нее было много работы, ей приходилось оставлять ребенка с уроженкой Киргизии. Няню она нашла через интернет и платила ей по 700 рублей в сутки. На протяжении 8 месяцев малышка находилась у няни круглосуточно.