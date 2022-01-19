В Татарстане нетрезвый 27-летний мужчина до смерти забил своего пожилого родителя. Тело 58-летнего мужчины было найдено в одном из домов в Янгулово Балтасинского района РТ. У погибшего присутствовали явные признаки насильственной смерти - на теле были множественные кровоподтеки, были сломаны ребра, об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Установлено, что проживали сын и отец вдвоем, и на пару выпивали. Сын рассказал, что на почве ссоры во время очередного возлияния он избил отца. А потом сам позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Пожилой мужчина умер до приезда полицейских и скорой помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".