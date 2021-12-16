Власти Татарстана намерены на следующей неделе окончательно определиться с новогодними антиковидными ограничениями. Подчеркивается, что степень строгости их будет зависеть от того, какой будет эпидемиологическая ситуация в республике.

Об этом сообщила замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Пока есть вне основания полагать, что меры могут быть смягчены: заболеваемость коронавирусом снижается уже несколько дней подряд, и статистика вернулась к показателям октября. Уровень коллективного иммунитета в Татарстане, как ранее заявили санитарные врачи, достиг 72%.