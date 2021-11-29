По желанию трезвый, но точно с QR-кодом: Сколько стоит вызвать Деда Мороза на дом в Казани

До Нового года остался, по сути, месяц. Один из самых актуальных вопросов сейчас - где найти Деда Мороза, который поздравит ребенка. Выбор здесь богатый. Достаточно зайти на популярные сайты бесплатных объявлений, где этих самых Дедов Морозов сотни.

Сколько стоит в декабре 2021 года выступление Деда Мороза и СНегурочки? Есть ли у новогодних волшебников QR-коды? И требуются ли они от родителей? В этих и других вопросах постаралась разобраться корреспондент Prokazan.ru.

КАК ДЕДЫ МОРОЗЫ ПРИВЛЕКАЮТ К СЕБЕ ВНИМАНИЕ

Конкуренция у Дедов Морозов в Казани довольно высокая. А потому многие аниматоры всячески стараются как-то выделиться из общей массы. Так, например, в одном из объявлений, помимо индивидуально подобранной программы (которой уже никого не удивишь, потому что по ней работают многие), предлагается даже “трезвый Дед Мороз”.

Другие Дед Мороз со Снегурочкой обещают приехать на олене. Кто-то из аниматоров использует в качестве козыря наличие профессионального театрального образования, 4-летний опыт работы и участие в фильмах с известными актерами. Кто-то бравирует дорогими, красивыми костюмами.

А ЧТО С QR-КОДОМ?

Все Деды Морозы со снегурочками имеют QR-код. Но от родителей его не требуют. Некоторые аниматоры даже подчеркивают, что они действительно сделали прививку.

"У нас сертификат настоящий, а не купленный. QR-код есть. Мы действительно привились. Но поскольку мы вакцинированные, то не боимся заразиться. Поэтому от Вас QR-код не требуется", - пояснила этот момент в разговоре с корреспондентом Prokazan.ru одна из аниматоров.

Что же касается медицинских масок, то некоторые их не используют. Другие согласны на то, чтобы надеть их на выступление, если этого хочет заказчик, хотя и отмечают, что средства защиты в такой ситуации будут смотреться немного странно и могут напугать маленьких детей. К тому же, многие аниматоры не видят в них смысла в связи с тем, что сделали прививку.

СКОЛЬКО СТОИТ ДЕД МОРОЗ

Длительность выступления у большинства аниматоров составляет 15 - 20 минут. В некоторых объявлениях предлагается до 30 минут. Но есть и такие аниматоры, у которых разработаны программы на разное время в зависимости от пожеланий клиента - на 15 минут, 30 минут или даже час.

Фото: журнал "Мама и малыш"

Стоимость варьируется в зависимости от даты. Чем ближе к Новому году, тем дороже. В объявлениях заявлены цены от 500 рублей до 2,5 тысяч. Однако по факту большинство аниматоров берет за свою работу до 28 - 30 декабря от 1,5 до 2,5 тысяч. А с 28 декабря у всех стоимость увеличивается.

"У нас цены зависят от того, в какой день Вы хотите заказать выступление, - ответили нам при звонке по одному из объявлений. - До 28 декабря - 2,5 тысячи рублей, 28 декабря - 3 тысячи, 29 декабря - 4 тысячи, 30 декабря - 5 000 рублей. А 31 декабря до 18 часов - 8 тысяч, а после 18.00 - 10 тысяч рублей".

Где-то Дед Мороз со Снегурочкой с 30 декабря выступают за 3 - 4 тысячи. В то же время с датой родителям лучше определиться заранее, потому что в последние дни и даже в последнюю неделю перед Новым годом, как предупреждают аниматоры, уже трудно будет забронировать удобное для себя время.

"В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ У НАС МОЖЕТ УЖЕ НЕ ОСТАТЬСЯ МЕСТ"

"Люди быстро разбирают свободное время на 30 и 31 декабря. Поэтому если Вы хотите сделать заказ перед самым Новым годом, можете не успеть забронировать удобное для Вас время, потому что в такие дни в конце обычно остаются только утренние часы. Кроме того, при высоком спросе возможна наценка (сверх тех цен, которые указаны на эти числа в прайсе), - рассказали нам в одном из агентств. - Вообще вопрос с Дедом Морозом лучше решить до начала декабря".

"В последние дни перед Новым годом у нас уже может не остаться мест, - сказали нам другие аниматоры. - И не только у нас, но и в других местах. У нас свои и очень хорошие, дорогие костюмы. У других они могут быть не такими красивые. Да и вообще, если Вы заказываете перед самым Новым годом, можете уже не попасть к самым востребованным специалистам. Потому что ведь качество работы бывает разное".

Что же касается подарков, то обычно аниматоры принимают их от родителей перед самим выступлением - буквально за 5 - 10 минут до него у подъезда дома.

От количества детей цена выступления не зависит. За одни и те же деньги Дед Мороз со Снегурочкой выступят и для одного, и для нескольких детей. Но если вы живете за городом, аниматоры в любом случае возьмут наценку - за дорогу до вашего дома.