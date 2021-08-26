Прокуратура Агрызского района Татарстана поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 38-летней женщины. Ее обвиняют в угрозе убийством инвалиду.

Все случилось 30 июня. Вечером, будучи нетрезвой, женщина находилась на площадке многоквартирного дома. И в ходе ссоры с соседкой приставила кухонный нож к телу оппонентки.

Нужно отметить, что соседка имеет инвалидность 1 группы. Но этот факт не остановил пьяную даму. Она высказывала вслух угрозы расправы. Защититься соседка в силу своего состояния никак не могла.

Подсудимая вину признала. Суд решил наказать ее обязательными работать на 250 часов. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщили в прокуратуре.