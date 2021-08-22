Вчера в Казани на одной из городских улиц загорелись гаражи. Видеозапись случившегося прислали телезрители канала «Татарстан-24». Они же были очевидцами.
На кадрах виден сильный дым. Вокруг построек собрались люди. О масштабах и пострадавших пока ничего не известно.
Ранее мы писали, в Казани водитель самосвала отвлекся на телефон и устроил массовое ДТП — есть пострадавшие.
Очевидцы: в Казани горят гаражи
22.08.2021, 10:00 210 0
О пострадавших не сообщается
Вчера в Казани на одной из городских улиц загорелись гаражи. Видеозапись случившегося прислали телезрители канала «Татарстан-24». Они же были очевидцами.
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В Казани на улице Энергетиков вспыхнул торговый павильон
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Беспредельничали от души: в Татарстане в суд направлено дело 30 членов ОПГ «Тукаевские»
В Казани вынесли приговор членам местной ОПГ, которые по ошибке «месили» битами и арматурой прохожих
Адское пекло: сегодня в Татарстане жара достигнет 39 градусов
Рынок аренды жилья в Казани: «тьма» риэлторов и завышенные цены. Впечатления переехавших в Казань
В Казани начальник УГРО отдела полиции подбросил покойнику револьвер и теперь сам получил срок
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