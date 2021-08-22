Вчера в Казани на одной из городских улиц загорелись гаражи. Видеозапись случившегося прислали телезрители канала «Татарстан-24». Они же были очевидцами.



На кадрах виден сильный дым. Вокруг построек собрались люди. О масштабах и пострадавших пока ничего не известно.



Ранее мы писали, в Казани водитель самосвала отвлекся на телефон и устроил массовое ДТП — есть пострадавшие.