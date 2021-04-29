Премьер-министр России Михаил Мишустин накануне вечером прибыл в Казань, сообщают федеральные СМИ. Его встретил президент РТ Рустам Минниханов.

В столице Татарстана он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

29 апреля и 30 планируется, что главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках ЕАЭС.

Как ожидается, в заседании поучаствуют государства — наблюдатели при ЕАЭС и приглашённые гости.