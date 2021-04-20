Прокуратура Высокогорского района организовала проверку по факту нападения стаи собак на мужчину. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, в ходе проверки будет проверено соблюдение требований законодательства в части организации своевременного отлова, содержания и транспортировки бездомных животных.

«Будет проверено, заключен ли в текущем году муниципальный контракт на отлов и содержание, транспортировку безнадзорных животных. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.

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