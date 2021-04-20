В Татарстане на закупку алкотестеров для сотрудников МВД потратят 24,9 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Планируется закупить 300 алкотестеров, каждый по 83 тысячи рублей. Они должны быть изготовлены не ранее 2020-го, новыми, не восстановленные и не бывшие в употреблении, с сенсорным экраном, встроенным принтером и GPS. Объем памяти должен вмещать не менее 20 тысяч тестов.

Также у сотрудников должна быть возможность передать результаты тестов через устройство сразу же. Отмечается, что в стоимость включена как цена товара, так и доставка, налоги, пошлины.