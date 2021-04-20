13 апреля житель Татарстана Ильфат Илхамович Сингатуллин уехал в командировку в Южно-Сахалинск. С 17 апреля он перестал выходить на связь, родственники объявили его в розыск. Об этом пишет местное издание astv.ru.

Приметы: рост 175 см, темные волосы, короткая стрижка, на руке есть татуировка в виде якоря.

Вероятно, был одет в синие джинсы, серую толстовку, тёмно-синюю куртку. На голове - черная кепка.

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