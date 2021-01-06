В ночь с 6 на 7 января в Казани будет курсировать дополнительный общественный транспорт. Он предназначен для горожан, которые прибудут на рождественскую службу.

По данным мэрии города, в 2:30 от остановки "Центральный стадион" будут ходить пять автобусов, это маршруты №№ 6, 10а, 15, 23, 30, а также троллейбус №2. Это сделано для удобства горожан, которые таким образом смогут ночью добраться домой в разные районы Казани.

Как рассказали сегодня в МЧС Татарстана, все храмы в республике проинспектированы на предмет пожарной безопасности. Всего праздничные мероприятия пройдут в 298 религиозных объектах в РТ, большая часть из них находится в Казани. Ранее митрополия Татарстана опубликовала расписание служб, которые проведет новый глава православной церкви в РТ.