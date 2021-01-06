В Татарстанской митрополии опубликовали расписание рождественских богослужений, которые проведет новый митрополит Кирилл.

Согласно перечню, 6 января в 7:30 митрополит Кирилл возглавит Царские часы и Литургию святителя Василия Великого в Казанско-Богородицком мужском монастыре (улица Большая Красная, 5). В 17 часов в этот же день митрополит совершит великое повечерие и утреню в Петропавловском соборе города Казани (Мусы Джалиля, 21).

В ночь на Рождество митрополит совершит Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе (расположен на Баумана, 5), начало в 23:30. Вечером 7 января он возглавит великую вечерню в Благовещенском соборе Казанского кремля. Начало богослужения в 16.00. Трансляции можно будет посмотреть на официальном сайте митрополии.

Напомним, что митрополит Кирилл возглавляет православную церковь в Татарстане все лишь месяц, он был назначен после смерти от осложнений коронавируса предыдущего митрополита - Феофана.