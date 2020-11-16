В Казани полицейские штурмом взяли квартиру буйного мужчины

Вчера ночью в Казани спецотряд полиции штурмом взял квартиру буйного мужчины: инцидент случился в доме № 33 (по другим данным - № 30) на Проспекте Победы. О происшествии сообщили в соцсетях, инцидент попал на видео.

Предположительно, мужчина с 9 этажа стрелял по деревьям, кидался гантелями, гирями и мешками с неизвестным веществом. На место происшествия приехали 7 экипажей полиции и 3 машины пожарных. Судя по всему, штурм квартиры буйного продолжался достаточно долго: полицейские задержали мужчин спустя несколько часов.