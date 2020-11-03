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Фото из личного архива

«Ребята, Виталика нашего не стало»: что говорят одноклассники о татарстанском террористе

03.11.2020, 18:06 438 2
Анастасия Чернядьева
О смерти одноклассника им сообщил классный руководитель

Вчера ночью в Вене прогремел теракт. Около 2-х часов ночи неизвестные открыли огонь по синагоге, в результате чего 3 человека погибли, 15 пострадали. К сожалению, такие новости к 2020-ому стали практически обыденностью, и люди убивают друг друга из-за расы, религии и политических взглядов.

Причем сегодня эти события могут коснуться каждого и для этого не нужно жить в Европе или Москве. Вот вам Кукмор - небольшой городок Татарстана, почти посёлок. 16-летний мальчик Виталий Антипов нападет на отделение полиции с коктейлем Молотова и криками "Аллах Акбар, я вас всех убью".

Корреспондент ProKazan.ru собрал всю имеющуюся по этому событию информацию, а также поговорил с классным руководителем мальчика и его одноклассниками, пытаясь понять - можно ли было все это предотвратить?

События ночи

Ночью 30 октября на отдел полиции по Кукморскому району напал 16-летний подросток Виталий Антипов. Он кинул на парковку перед зданием ведомства бутылку с горючей смесью - коктейлем Молотова, после чего кинул еще одну и попытался скрыться. 

16-летний подросток напал на здание полиции с зажигательной смесью
16-летний подросток напал на здание полиции с зажигательной смесью

Само здание не загорелось. Огонь начал распространяться неподалеку от служебных машин, что привлекло внимание участкового. Полицейский бросился тушить пожар и уже в процессе заметил второй снаряд от подростка. Вместе с присоединившимся коллегой они догнали мальчика, однако тот оказал сопротивление. В результате непродолжительной схватки Виталий Антипов нанес сотруднику правоохранительных органов три ножевых ранения. Напарник вынужден был открыть огонь. Мальчик погиб на месте.

Подробности жизни мальчика

Никакого объяснения поступков мальчика в первые часы не давалось. Позже в сети стала появляться информация о жизни ребенка, из крупиц которой люди стали делать догадки о произошедшем. Так, было установлено, что его семья недавно приехала в Татарстан. С 5 по начало 9 класс Виталий учился в одной из башкирских школ, куда прежде переехал с Алтая.

Корреспондент ProKazan.ru поговорил с его одноклассниками и классным руководителем. В совершенное подростком там верят до сих пор с трудом.

"Ребята, Виталика нашего не стало", - написала преподавательница своим ученикам, и в ответ ей посыпались удивленные сообщения: поверить в случившееся не мог никто.

"Нормальный ребенок, - вспоминает о мальчике сама руководительница. - Веселый, отзывчивый, такой светлый. Мы все в шоке. У девочек до сих пор в ушах стоит его смех. Учился хорошо, ударник твердый. И очень амбициозный! Всегда говорил, что станет отличником и дальше - бизнесменом".

Она отмечает, что никогда не замечала в ребенке особого интереса к религии и даже удивляется: "Это ведь не ислам у него, нет?", а одноклассницы говорят, что в классе его и вовсе считали атеистом.

"Он был атеистом, всегда был против религии, говорил что никогда не примет её, - рассказывает одна из девочек. - Учился нормально, много шутил, его, помню, хвалили за стихи и сочинения. Он всего 4 года с ними учился, и в октябре в 9 классе ушёл".

Правда, сомнения все же есть. Как говорят девочки в классе, социальный работник в школе, работавшая с мальчиком, предостерегала ребят: мальчик вступил в секту, общаться с ним опасно.

Она говорила нам с ним не общаться, потому что он попал в какую-то секту и это может привести к чему-нибудь. Собственно, что и произошло", - рассказывают одноклассницы (сама соц.работница не захотела комментировать ситуацию своего подопечного - прим. ред.)

В 9-ом классе мама Виталия забрала сына в Ижевск. Там он начал учился в мусульманской школе "Гармония" и там же принял ислам. Как выяснили в "Комсомольской правде", Виталий пробыл в школе всего 5 месяцев - с октября 2019 года и до введенной в связи с эпидемией коронавируса "дистанционки". И снова в школе не заметили никаких наклонностей к радикализму.

Сам директор школы "Гармония" Ахтам Чугулаев рассказал изданию, что Виталий был неконфликтным учеником, жизнерадостным, правда, иногда "он опаздывал на уроки и у него оценки стали чуть ниже. Но это нормальная ситуация, потому что раньше мальчик учился в сельской школе".

Отчим мальчика и изменение взглядов

В Татарстан Виталий переехал после замужества матери. Отчимом стал Марат Замалиев.

Марат Замалиев, ранее участвовавший в террористическом акте, был отчимом Виталия
Марат Замалиев, ранее участвовавший в террористическом акте, был отчимом Виталия
Фото LifeShot

По имеющейся информации, мужчина уже был судим за изготовление оружия, и кроме того ранее участвовал в теракте 1999 года, когда 12 человек совершили подрыв магистрального газопровода Уренгой - Помары - Ужгород. Тогда все члены группировки скрылись с места преступления, однако их нашли спустя некоторое время. Марат Замалиев отсидел в тюрьме, оставшись в истории терактов как член "кукморского джамаата". Его и еще пятерых, причастных к этому теракту, задержали сразу после нападения мальчика.

Предполагается, что именно из-за общения с этим человеком мальчик поменял свои взгляды. За день до нападения на отдел полиции Виталий записал видеообращение: молодой человек уже собирался совершить поджог.

"Поджигать кафе - мерзкое, шайтанское место, где продают алкоголь, в котором слушают музыку, его не будет", - говорит мальчик на видео.

Несмотря на такие казалось бы религиозные взгляды, Виталий не посещал ни одну из мечетей Татарстана. Об этом рассказал муфий республики Камиль хазрат Самигуллин. Однако соседи отмечают, что подросток отличался именно своей религиозностью.

"Вел себя он очень странно, сильно отличаясь от местных. Например, постоянно повторял и акцентировал внимание на том, что он мусульманин. Даже когда его никто об этом не спрашивал. Кто-то из соседей даже думал обратиться в органы, подозревая, что у парня проблемы с психикой. Виталий пытался заводить религиозные разговоры радикального характера, что пугало людей", - сообщает издание Mash.

Незадолго до случившегося подросток съехал и от матери. Стал жить отдельно в однокомнатной квартире, подрабатывал официантом в кафе отчима Марата Замалиева. Кстати, сама женщина также "ушла в религию". Как отмечают знакомые, она покрывала голову платком и ходила в длинном платье.

В результате несовершенного акта терроризма следствием было возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на террористический акт" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". 

Несмотря на это, в обществе не утихают споры, рождаются вопросы. Влияние ли это отчима, ранее причастного к терроризму? Или это религия исказила взгляды подростка? А может быть его и вовсе заставили? Так или иначе, Татарстан взволнован очередным террористическим актом.

 

Религия Дети Смерть Татарстан Криминал
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комментарии

Горожанин
0
03 ноября 2020
18:45
В советское время была одна религия - Слава КПСС и народы жили в основном дружно. Сейчас религиозность разъединяет и озло[***]. Не пора ли что-то поменять?
Горожанин
0
03 ноября 2020
19:26
Все же очевидно. Отчим - радикал, он и его такие же "братья" задурили молодому парню, еще даже ребенку, голову. Это пздц.

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Риэлтор рассказал, как сэкономить на ипотеке почти миллион
10:32, 11.10.2020
«Будете паниковать - вас и маска не спасет»: Онищенко заявил о вреде «жестких» ограничений по ковиду
15:00, 10.10.2020
Волдыри на ногах и еще два новых неочевидных симптома коронавируса назвали ученые
20:23, 09.10.2020
Эпидемиолог рассказала, от какой еды стоит отказаться во время пандемии коронавируса
19:07, 08.10.2020
В Минздраве заявили, что предстоящие выходные россиянам нужно провести дома
08:32, 08.10.2020
Пенсионер лишился ноги и погиб, помогая женщине припарковаться
08:33, 05.10.2020
Вирусолог рассказал, когда переболевшие коронавирусом могут заразиться вновь
16:26, 04.10.2020
В Башкирии в лесу грибники обнаружили истощенного медведя, запертого в клетке
14:53, 04.10.2020
Около тысячи учителей по России заразились коронавирусом в первую неделю сентября
10:15, 04.10.2020
Стало известно, какие погодные условия ожидают россиян в октябре
12:21, 02.10.2020
Мужчин-геев подозревают в торговле детьми из-за обращения к суррогатным матерям
07:01, 30.09.2020
В России увеличат выплаты на детей из малообеспеченных семей
07:01, 29.09.2020
В России появились первые весточки второй волны коронавируса
07:01, 28.09.2020
Пилюля по цене золота: препарат от коронавируса будет стоить 8 тыс. рублей
18:04, 26.09.2020
Правительство РФ повысило тарифы на электроэнергию и газ
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