В Татарстане снова зарегистрированы завозные случаи COVID-19, всего за сутки заболели 29 человек

В Татарстане зарегистрировано за прошедшие сутки 29 новых случаев COVID-19, из них два – завозные, 27 – контактные. По информации оперштаба, четыре пациента госпитализировано, 25 получают лечение на дому.

По возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 5

От 30 до 50 – 13

От 50 до 60 – 6

От 60 до 70 – 3

От 70 до 80 – 2

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

Распределение по городам и районам:

Казань – 23

Балтасинский – 1

Бугульминский – 1

Зеленодольский – 1

Камско-Устьинский – 2

Кукморский – 1

На 12 августа в Татарстане зарегистрировано 5959 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 4778 человек, в том числе 4 за минувшие сутки.

Напомним, что в Татарстане продлили выплаты медработникам, которые работают с коронавирусом. Ранее они полагались медикам до 30 июня.