В Татарстане снова зарегистрированы завозные случаи COVID-19, всего за сутки заболели 29 человек

В Татарстане зарегистрировано за прошедшие сутки 29 новых случаев COVID-19, из них два – завозные, 27 – контактные. По информации оперштаба, четыре пациента госпитализировано, 25 получают лечение на дому.
По возрастным группам:
- До 18 лет – 0
- От 18 до 30 – 5
- От 30 до 50 – 13
- От 50 до 60 – 6
- От 60 до 70 – 3
- От 70 до 80 – 2
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
Распределение по городам и районам:
- Казань – 23
- Балтасинский – 1
- Бугульминский – 1
- Зеленодольский – 1
- Камско-Устьинский – 2
- Кукморский – 1
На 12 августа в Татарстане зарегистрировано 5959 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 4778 человек, в том числе 4 за минувшие сутки.
Напомним, что в Татарстане продлили выплаты медработникам, которые работают с коронавирусом. Ранее они полагались медикам до 30 июня.
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