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open.ru

«Открытие» представило первую на российском рынке банковскую виртуальную клавиатуру для смартфонов

05.08.2020, 09:00 0 prokazan.ru
Банк «Открытие» объявил о запуске OpenKey - первой на российском рынке виртуальной клавиатуры с интегрированными банковскими операциями для мобильных устройств. В настоящий момент сервис доступен для смартфонов на базе iOs.
 
С помощью OpenKey можно совершать операции по карте из любых приложений, где используется клавиатура, не переключаясь на мобильный банк. Например, из мессенджеров, соцсетей, электронной почты. Теперь перевести деньги другу или оплатить домашний интернет пользователи могут там же, где общаются со своими близкими.
 
OpenKey скачивается и устанавливается на смартфон вместе с мобильным банком «Открытия» (сервис доступен в последней версии приложения). Тем, у кого уже установлено приложение, достаточно его обновить. Клавиатура при этом отобразится в настройках телефона в разделе «Сторонние клавиатуры». Достаточно в настройках разрешить OpenKey полный доступ – и все возможности сервиса станут доступны автоматически.
 
С помощью OpenKey можно совершать следующие операции:
  • просмотр баланса по всем продуктам;
  • просмотр истории операций по картам;
  • просмотр и отправка реквизитов по всем продуктам;
  • оплата мобильной связи;
  • переводы по номеру карты;
  • переводы по номеру телефона.
Совершать операции через OpenKey настолько же безопасно, как и в любых других дистанционных каналах «Открытия». Клавиатура, как и мобильный банк, защищена ПИН-кодом. Банк не собирает и не использует данные пользователей OpenKey. Полный доступ сервиса к телефону необходим только для того, чтобы клавиатура работала.

«Мы следим за мировыми тенденциями в сфере разработки пользовательских интерфейсов и применения клиентского опыта, а также проводим собственные исследования, чтобы лучше понимать нашего клиента. В этих тенденциях и исследованиях мы видим, что ключевая потребность пользователей - это простота и удобство, чтобы самые необходимые финансовые инструменты были всегда под рукой. Сложно найти что-то более близкое к клиенту, чем соцсети, мессенджеры и другие приложения в мобильном телефоне, где используются клавиатура. Наш сервис OpenKey позволит сделать взаимодействие с банком еще доступнее, удобнее и быстрее. Мы уверены, что наши клиенты по достоинству оценят новый функционал. Эта клавиатура позволяет совершать привычные банковские операции практически в любых приложениях. Теперь перевести деньги на телефон ребенку или оплатить домашний интернет можно мгновенно, там, где удобно. Мы ожидаем, что наша новая разработка будет широко востребована среди наших клиентов и положит начало новому направлению развития дистанционного банкинга в России», - резюмировал Александр Пятигорский, директор департамента Digital банка «Открытие».

Посмотреть, как работает клавиатура, можно здесь: https://youtu.be/mMQbO3Y-pSk

Более подробная информация о сервисе – на сайте банка «Открытие»: https://www.open.ru/openkey

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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