Действовавший в России режим самоизоляции и выход из него повлияли на финансовое поведение жителей Приволжского федерального округа: 41% респондентов ответили, что намерены в ближайшее время создать финансовую подушку безопасности, хотя раньше денег не копили. При это больше половины жителей ПФО (56%) сообщили, что будут тратить меньше, чем до самоизоляции. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

О наличии собственного финансового резерва заявили лишь 19% жителей регионов Приволжского федерального округа, для сравнения в Сибирском федеральном округе таких оказалось 20%, в Москве и Московской области 22%, а в целом по России - 19%, и они не нуждаются в том, чтобы откладывать на «черный день». Тех, кто еще не определился со своей сберегательной стратегией – 7% опрошенных (это самый маленький процент по всей стране), о невозможности копить из-за нехватки средств заявили 32% жителей ПФО.

Как следует из опроса, откладывать в «подушку» жители ПФО планируют деньги, которые останутся в результате урезания расходов – 56% опрошенных заявили, что после снятия ограничительных мер будут тратить меньше, чем до самоизоляции. Еще 36% респондентов заявили, что сохранят расходы на прежнем уровне, но не будут их увеличивать. Лишь 2% жителей ПФО завили о готовности расходовать больше средств, чем до начала режима самоизоляции. Прежде всего участники опроса намерены экономить на развлечениях – 73%, на гаджетах – 72%, 58% - на загородном доме, по 57% - на одежде, отпуске и путешествиях, 56% - на занятиях спортом. Самыми «стабильными» статьями расходов, от которых не готовы отказаться россияне, стали траты на здоровье, детей и продукты питания.

*Опрос проведен банком «Открытие» 8-9 июня по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

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