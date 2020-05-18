Госавтоинспекция Казани возобновила прием экзаменов на водительские права. Об этом сегодня сообщили в ведомстве.

Уточняется, что экзамены принимают с 12 мая, сдать их могут, в том числе, ранее лишенные права управления транспортными средствами за административные правонарушения граждане.

Прием заявителей на выдачу и замену водительских удостоверений организован в прежнем режиме – по предварительной записи через госуслуги. Посещение подразделений ГИБДД осуществляется строго в масках и перчатках.