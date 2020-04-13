В одном из жилмассивов Казани введен карантин по бешенству

В Салмачах с 11 апреля введен карантин по бешенству. Соответствующий указ был подписан президентом РТ Рустамом Миннихановым и опубликован на официальном сайте президента.

Согласно документу, карантин введен в связи со случаями заболевания животных и угрозой распространения бешенства. На время действия карантина на указанной территории запрещена торговля животными и их вывоз за пределы территории, отлов диких животных, убой на мясо особей, больных бешенством или с подозрением на заболевание, а также введен ряд других мер.

Уточняется, что карантин подлежит отмене через два месяца после регистрации последнего случая заболевания.