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Фото Prokazan.ru

«Здесь люди невежливые, недобрые, всегда матерятся»: студентка из Германии - о жизни в Казани

Cегодня, 16:54 179 3 Автор: prokazan.ru
О самой вкусной еде, невежливых людях и шансоне в такси

День студента, который 25 января отмечали в России - пожалуй, один из любимых праздников учащейся молодежи. Накануне праздника корреспондент ProKazan.ru побеседовал со студенткой из Германии, которая несколько месяцев училась в Казани. В первой части интервью Лара (имя изменено по просьбе девушки) рассказала о том, что не так с образованием, общественным транспортом и правилами в Казани. Во второй части материала - о местной еде, некрасивых людях, спортивных командах и музыке в такси.

Встреча с Ларой состоялась в торговом центре. За разговором мы дегустировали блюда очередного вьетнамского кафе на фудкорте. Речь, разумеется, зашла о еде.

 - Лара, что скажешь о еде в Казани? Что кушала здесь?

 - У вас есть вьетнамская, корейская кухня, это очень нравится. Из азиатской кухни у нас в Германии в основном китайская, иногда японская. В Казани мы часто питались шаурмой, очень любим, иногда даже ели два раза в день.

А еще здесь очень сложно для вегетерианцев, почти все делается с мясом.  Когда первый раз зашла в пекарню, на всей выпечке было написано “с говядиной”, “с курицей”. Я спросила, есть ли что без мяса, допустим, с картошкой. Продавец: да, вот с картошкой. Купила две штуки. Вышла, откусила - а там мясо. С картошкой. (смеется)

У вас вообще различают еду по виду мяса, у нас в Германии, если есть внутри мясо - так и пишут: с мясом, и все. Это плюс. Татарская кухня нравится, все попробовали.

Однако выбрать самое вкусное татарское блюдо оказалось не так просто: из-за смешения кухонь Лара не знала, что из этой еды татарское, что узбекское и так далее. Элеш, эчпочмак, бэлеш - моя собеседница заявила: такое чувство, что это все - одно и то же.

 - Тесто с мясом. Все вкусно, но чтоб я дома сама захотела испечь - нет, такого нет. Разница между пельменем и эчпочмаком понятна - там разное тесто, пельмень - тесто как паста. А татарские блюда - из одинакового теста, одинаковая начинка. В чем разница? - недоумевает Лара.  В Германии почти никогда не делается соленая еда на тесте. У нас выпечка только сладкая. А здесь - начиная с пельменей и все делается соленое в тесте.

В это время нам сообщили о готовности заказа, и разговор перешел в сторону сервиса в заведениях общепита. Как оказалось, больше всего впечатлений оставили совсем не официанты и бармены. 

 - Как тебе обслуживание в наших кафе?

 - Там хотя бы нормальные туалеты есть! В нашем вузе, например, нет, и туалетной бумаги нет! Они наверное боятся, что студенты своруют. У нас в школе такое было, стали меньше туалетной бумаги оставлять, говорили, что школьники домой уносят.
А вообще на общепит ваш не могу жаловаться, нормально все.

Фото из архива собеседницы издания

Сильно задел гостью из Европы один традиционный для России аспект - то, что мужчины здороваются за руку только между собой.

 - Когда нас ректор пригласил на встречу, мы с немцами договорились, что я буду “ведущая” разговора (речь шла о недовольстве студентов - ProKazan.ru). Потом мы зашли в кабинет, ректор зашел, прошел мимо всех девушек и дал руку (здоровался) только парню. Я очень сильно обиделась. Он знал, что я вела с ним диалог, но парню руку дал, а мне - нет. Он должен был мне руку дать, а не ему, потом что парень ни слова не сказал! Мне уже тысяча человек объяснили, почему так, но мне все равно кажется, это нечестно. У нас  - или со всеми, или ни с кем так не здороваться.

 - Что-то еще удивило в отношении между полами?

 - Удивило то, как называют всех - мальчики, девочки, девушки.  Была я в поликлинике, нужно было сделать рентген. И врачи кричали: девушки, сюда, мальчики, сюда. Я стояла и не понимала, а где мужчины и женщины?
В Германии ты становишься “женщиной” или “мужчиной” с 11 класса. В 10- еще мальчики и девочки. И даже на уроках нас спрашивали: вас “тыкать” или на “вы”? И мы хотели, чтоб нас “тыкали”. В университете меня вообще фамилией называют. У нас если ты еще мальчик и девочка - к тебе не обязательно серьезно относиться.

Кстати, в общении парни “границы” никогда не пересекали, а если пытались, то я говорила “нет” и этим ситуация кончалась. Думаю, себя парни здесь нормально достаточно ведут.

 - Раз уж заговорили о парнях и девушках. На твой субъективный взгляд, красивые в Казани люди?

 - Девушки в университете приходят очень нарядные, то есть, я бы сказала, что они следят за своим внешним видом. Парни меньше, конечно. В Германии так никто за собой не следит, если надо, могут выйти из дома в чем есть. Я могу в спальном костюме выйти в “Бахетле”, например (смеется)
В плане красоты - я меряю красоту человека по тому, насколько он ко мне вежлив. И если судить по этому, то здесь люди некрасивые. Они невежливые, недобрые, они всегда матерятся. Несмотря на то какие красивые они родились, как красиво одеваются или красятся, они для меня внутренне некрасивы.

 - А Казань, по-твоему, красивая? Как тебе инфраструктура города?

 - Казань - в целом, красивый город. В парках я так много не была. Летом, так думаю, там хорошо, а зимой там делать нечего. Здесь много культурных возможностей, спортивных:  баскетбольный, волейбольный клуб, хоккей, футбол. Есть что делать. Еще удобно, что можно пешеходом двигаться.

(Рассказываю о новом Генплане, по которому город будет для пешехода, а не для автомобиля)

 - Поддерживаю такие планы! (смеется)

 Что мне кажется очень нелогично, это когда на перекрестке есть три пешеходные перехода, а четвертого всегда не хватает. Опасность, что кто-то просто так перейдет, больше. В России, как и в Киргизии, часто зимой не чистят пешеходные зоны, тяжело двигаться.

Не нравится, когда рекламу на Баумана включают, хватит и магазинов. Татарскую музыку не так часто слышала. Только если таксисты слушали, это было два раза. Вообще мало обращаю внимание на то, что играет. А шансон у таксистов - это хороший культурный шок, это будет воспоминание. По мне, лучше так, чем у них бы играла музыка, которую я уже знаю.

Фото из личного архива Лары

Подведем итоги: что сильно не понравилось, что понравилось, где бы еще хотела побывать в России?

 - Максимально бесит - невежливые люди.

- Хамят?

 - Да, это даже звучит плохо (смеется).

Бесит, что никто не знает своих задач и тыкает пальцем в других людей.

Самое теплое впечатление - “УНИКС”. Спортивные мероприятия. Была на играх “УНИКСА”, “Зенита”, “Ак Барса”.  

Ранний рассвет - это просто особенность, которую я буду вспоминать. Это просто делает жизнь интереснее, чем она уже есть.

Больше всего не хватало - друзей. Я в Германии думала, что с немцами в России не буду дружить, даже не хочу общаться, чтобы русский язык продвинулся. Этой цели я не достигла. Я думала, что студенты будут более открыты и будет интерес к человеку из чужой страны. Но нет. У них есть группа, свои люди, и больше им не надо. В некоторых группах никто не знал,как меня зовут, потому что со мной никто не разговаривал. Общались с парой человек буквально. С девушкой из вуза, с парикмахером.

Где бы хотела еще побывать? Мне тут сказали, что Екатеринбург очень красивый город. В Мурманске, посмотреть на северное сияние.И вообще, в Сибири зимой. И на Байкал. Есть еще, куда съездить, только, пожалуйста, не в этом году (смеется)

Чувства перед отлетом домой - самые лучшие. 4 месяца здесь была. И очень рада, что уезжаю.

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комментарии

Горожанин
0
26 января 2020
17:11
В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Чем больше об этом говоришь, тем больше они погрузятся в свои комплексы и будут доказывать ненужное.
Горожанин
0
26 января 2020
17:13
Честный диалог. Но, пусь знают нАших.. Это Россия, детка..
Горожанин
1
26 января 2020
17:22
агентша. и планы каки еёны - казань, мурманск, е-бург, Байкал. самые стратегичны объекты. на ней бушлат зеленый. а на последней фотке - арматура в смятку, словно стропа парашутные, какой н е м к у и забросили
Гений Таэквандо
0
26 января 2020
17:36
Сегодня ты играешь джаз,а завтра Родину продашь.
Так точней
0
26 января 2020
17:37
Чувства перед отлетом домой - самые лучшие. 4 месяца здесь была. И очень рада, что уезжаю (В смысле тикаю. Слава богу. Из ентой параши)
Так точней
0
26 января 2020
17:39
Это не Россия, дитек. Тупой. На все 100%. А Великий Татарстан. По [***] соскучился, алкаш??
В ответ на комментарий пользователя
Честный диалог. Но, пусь знают нАших.. Это Россия, детка..
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Горожанин
0
26 января 2020
17:39
Очень не культурные везде

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Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше
11:06, 17.12.2019
Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак
10:52, 17.12.2019
У двух известных марок чая обнаружены пестициды
16:52, 16.12.2019
8-летнего мальчика ставили коленями на гречку, из-за чего она вросла ему в кожу
16:19, 16.12.2019
В Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие
13:25, 16.12.2019
В Пермском крае школьница убила собаку электрошокером
17:59, 15.12.2019
В Нижегородской области депутат на открытии школы подарил чиновникам вазелин
08:22, 10.12.2019
С 2020 года WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
20:12, 05.12.2019
В институте Pantone назвали главный цвет 2020 года
21:15, 03.12.2019
В Белгороде взорвался жилой дом
17:05, 03.12.2019
С 2020 года россиян переведут на электронные трудовые книжки
16:10, 02.12.2019
Траур в Забайкалье: ДТП с автобусом унесло жизни 19 человек
15:19, 02.12.2019
В парке Екатеринбурга нашли тело мальчика, которого родители воспитывали плеткой
22:19, 30.11.2019
Во время аварии погиб пилот: под Новороссийском сегодня утром разбился вертолет
21:58, 30.11.2019
Соцсети: драка учителя с учеником попала на видео
18:49, 29.11.2019
Роскомнадзор опубликовал список СМИ, которые распространяют фейковые новости
18:28, 29.11.2019
Школьник избил таксиста и угнал его автомобиль
17:04, 28.11.2019
Малоимущую семью с ребенком из Новосибирска оставили жить в дырявом доме
16:31, 28.11.2019
«Я до последнего не верил»: ребенок умер из-за увольнения уникального врача
15:06, 28.11.2019
Дойти до финала: жена футболиста увеличила компенсацию с 10 до 42 млн руб
16:43, 21.11.2019
Путин назвал новые правила прохождения медкомиссии чушью
15:29, 21.11.2019
При ухудшении здоровья водителей будут лишать прав без суда
16:58, 18.11.2019
Фотосессия руферов на крыше «Москва-Сити» закончилась дракой
12:51, 18.11.2019
Татарстанец на буханке объездил весь земной шар
10:23, 18.11.2019
В Астрахани игроки и болельщики устроили драку на футбольном поле
17:22, 14.11.2019
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
16:57, 02.11.2019
Электронный ПТС, обязательный тахограф: 1 ноября в силу вступили новые законы РФ
15:14, 02.11.2019
Минздрав против соли: она провоцирует высокое давление, инфаркт и инсульт
11:43, 02.11.2019
Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
11:22, 02.11.2019
Лазейка в законе о самозанятых: как компании уклоняются от оплаты налогов
20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
20:19, 30.10.2019
«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла
11:29, 30.10.2019
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019
Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать