В Казани жители 4 районов останутся без электричества

Завтра, 18 декабря, в четырех районах города ограничат подачу электричества. Как сообщают в мэрии Казани, список адресов для отключения выглядит следующим образом:

С 8.00 до 20.00 света не будет в Московском районе по адресам: ул.Бондаренко 23, 25, 27, 29, 29а (школа №172), пр.Ибрагимова, 83а, 85, 87, 89, ул.Короленко, 11, 13, ул.Кулахметова, 17, 19, 21, 23, ул.Красный Маяк, 39, ул.Черноморская, 3, 4, 5, 9, 11.

С 8.00 до 20.00 без электричества останутся дома Кировского района, расположенные по адресам: ул.Батыршина, 55, 59, 61, 65, 69, 71, 73/1, 73/2, 75/1, 75/2, 77, 79, 81, ул.Баруди, 18, 18а, 20, 20а, ул.Большая, 2, 4, ул.Коммунаров, 43, 45, ул.Ломоносова, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, ул.Петрова, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 23, ул.Пилотская, 29, 36, 38, 40, 42, 45, 52, ул.Серова, 22/24, ул.Серп и Молот, 22, 24, 24а, 26, 28, 31, ул.Щедрина, 2, 3, 4, 4а, 7а, 7в, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а.

С 8.00 до 18.00 свет отключат в домах Приволжского района, расположенных по улицам: 2-я Центральная, 3-я Зеленая, Атнинская, Горийская, Запорожская, Камышлы, Лиственная, Пожарная, Прибрежная, Цветочная, Черноплодная.

С 8.00 до 18.00 электричество отключат в Советском районе по улицам: Акчарлак, Ак чэчэклэр, Васильковая, Единения, Жемчужная, Красивая, Липецкая, Намус, Пестречинская, Салмачинская, Стройная, Фиалковая, Яркая.

Отключения связаны с работами на линиях электропередач.