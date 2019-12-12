Дело о крушении Boeing в 2013 году под Казанью направлено в суд

Сегодня, 12 декабря, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об авиакатастрофе, которая произошла 17 ноября 2013 года под Казанью.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, в деле фигурируют три человека. Это бывший заместитель генерального директора авиакомпании Валерий Портнов и заместитель директора летной службы (шеф-пилот) Виктор Фомин, их обвиняют в нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; а также экс-руководитель Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкат Умаров, ему предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.

Уголовное преследование в отношении еще двух человек прекращено в связи со смертью. Это командир воздушного судна Рустем Салихов и второй пилот Виктор Гуцул. Салихов не имел первоначального летного образования, у обоих членов экипажа не было достаточных знаний и опыта, чтобы безопасно выполнить процедуру ухода самолета на второй круг, что и привело к его падению.

"Причиной авиакатастрофы стали нарушения нормативных требований, допущенные Портновым и Фоминым при приеме штурмана авиакомпании Салихова на работу в качестве пилота по представленным им фальсифицированным документам, а также при направлении его на переучивание по курсу пилотов "Боинга 737" и допуске к выполнению самостоятельных полетов в качестве командира воздушного судна. Они не обеспечили надлежащую теоретическую и тренажерную подготовку летного состава" - сообщают в Генпрокуратуре.

Возглавлявший в то время территориальную квалификационную комиссию Умаров при рассмотрении кандидатуры Салихова для направления на курсы не проверил подлинность летных документов и не выявил факт подложности свидетельства пилота коммерческой авиации.

Уголовное дело рассмотрит Лаишевский районный суд.