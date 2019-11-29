Бил на жалость: девушки из Казани подали заявление на участника «Танцев» на ТНТ

Две девушки из Казани подали заявление в полицию на участника шоу «Танцы» на телеканале ТНТ Эльсевара Мурадова. Мужчина основал в Казани танцевальную группу якобы для сотрудничества с известным лейблом и тянул из учеников деньги, обещая мастер-классы и съемки в клипе Ольги Бузовой, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации издания Starhit.ru, танцор сначала собирал деньги на костюмы, а потом начал придумывать все новые и новые способы обмана.

«Говорил, что ему негде жить, нечего есть, просил скинуть на еду, присылал фото, как он лежит в больнице, как сидит на улице под дождем с пакетом вещей, как ночует в подъезде. … Позанимал у нас деньги, а после того как я начала трясти с него расписку, скрылся», - комментирует одна из участниц танцевальной группы.

По ее словам, Эльсевар предлагал ей отношения, чтобы она «еще раз повелась на какое-то дерьмо». «Не ведитесь на альфонсов, девочки», - предостерегает обманутая девушка.