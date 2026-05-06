В Кемерове врачи применили редкую методику удаления грыжи и спасли пациента
В Кемеровскую городскую клиническую больницу №11 поступил 68-летний пациент с крупной послеоперационной грыжей. Из-за размеров грыжи и сопутствующих заболеваний врачи выбрали поэтапную тактику лечения, сообщает Кемеровская городская клиническая больница №11.
Сначала мужчине установили специальный порт. Через него медики постепенно увеличивали объём газа в брюшной полости.
Подготовительный этап продолжался две недели. В это время врачи осторожно расширяли брюшную полость, чтобы мышцы смогли адаптироваться и стали более эластичными.
По словам специалистов, такая подготовка была необходима перед сложным хирургическим вмешательством. В Кузбассе эту методику применили впервые.
После завершения подготовки пациенту провели операцию. Она длилась шесть часов.
Мужчина хорошо перенёс хирургическое вмешательство. После восстановления его выписали из больницы.
