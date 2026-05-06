Не у нас

В Кемерове врачи применили редкую методику удаления грыжи и спасли пациента

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

В Кемеровскую городскую клиническую больницу №11 поступил 68-летний пациент с крупной послеоперационной грыжей. Из-за размеров грыжи и сопутствующих заболеваний врачи выбрали поэтапную тактику лечения, сообщает Кемеровская городская клиническая больница №11.

Сначала мужчине установили специальный порт. Через него медики постепенно увеличивали объём газа в брюшной полости.

Подготовительный этап продолжался две недели. В это время врачи осторожно расширяли брюшную полость, чтобы мышцы смогли адаптироваться и стали более эластичными.

Рекомендуем также:

  1. Водителей поставили перед жёстким запретом уже сейчас: новое правило ограничило движение с 10 до 22 часов
  2. Весенняя обрезка решает судьбу всего урожая: три простых шага помогут малине дать до 2 кг ягод с куста даже в короткий сезон

По словам специалистов, такая подготовка была необходима перед сложным хирургическим вмешательством. В Кузбассе эту методику применили впервые.

После завершения подготовки пациенту провели операцию. Она длилась шесть часов.

Мужчина хорошо перенёс хирургическое вмешательство. После восстановления его выписали из больницы.

Рекомендуем также:

  1. Сел за руль и вспомнил о правах слишком поздно: инспектор ГИБДД раскрыл, можно ли не разворачиваться
  2. Хитрость со стаканом творит чудеса: из обычного теста выходит пышный сырный пирог к чаю
  3. Старый рецепт оказался лучше модных лайфхаков: маринад по ГОСТу превращает шашлык в сочное удовольствие

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

JSHS: эксцентрические упражнения дают лучший эффект при меньших нагрузках

Гид по Казани

22 часа назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

эффективное средство от кротов на участке

Гороскопы

день назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

2 дня назад

Преобразите жизнь этой весной: что сделать до лета

демонтаж стяжки цена в Москве

Не у нас

день назад

Casio показала часы AE1600HX за 46 долларов с батарейкой на 10 лет

Не у нас

6 часов назад

Лето без моря: разлив нефти грозит курортам Черного моря в 2026 году

Не у нас

4 часа назад

Что грозит блогерам в старости: эксперт Сафонов раскрыл, что их ждет на пенсии

Кулинария

день назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Урожай взлетает до 6 кг с каждой грядки без дорогих удобрений: чем полить клубнику в цветении вместо йода и бора
Новости Казани
5 часов назад

Обезглавившую ребенка няню оставили в психбольнице Казани

Суд признал невменяемой женщину, совершившую тя...

Новости Татарстана

19 секунд назад

Суд взыскал с «Туполева» свыше 12 млрд рублей в пользу «Татнефти»

Новости Казани

37 минут назад

15 казанцев обвинены в мошенничестве на 35,5 млн рублей

Новости России

час назад

На кассах больше не будет как раньше: с 7 мая во всех супермаркетах вводятся новые требования

Новости Казани

час назад

Аренда жилья в Казани подешевела на 8% за квартал
Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по д...
Новости Казани
день назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

Новости Казани

час назад

Стоимость аренды квартир в Казани снизилась на 8%

Новости Казани

час назад

В Казани за два дня изъяли 240 электросамокатов

Новости Татарстана

час назад

В Челнах возбуждены уголовные дела о краже сыра
Где в Казани заботятся о внешности и красоте
Гид по Казани
4 дня назад

Где в Казани заботятся о внешности и красоте