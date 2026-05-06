В Кемеровскую городскую клиническую больницу №11 поступил 68-летний пациент с крупной послеоперационной грыжей. Из-за размеров грыжи и сопутствующих заболеваний врачи выбрали поэтапную тактику лечения, сообщает Кемеровская городская клиническая больница №11.

Сначала мужчине установили специальный порт. Через него медики постепенно увеличивали объём газа в брюшной полости.

Подготовительный этап продолжался две недели. В это время врачи осторожно расширяли брюшную полость, чтобы мышцы смогли адаптироваться и стали более эластичными.

По словам специалистов, такая подготовка была необходима перед сложным хирургическим вмешательством. В Кузбассе эту методику применили впервые.

После завершения подготовки пациенту провели операцию. Она длилась шесть часов.

Мужчина хорошо перенёс хирургическое вмешательство. После восстановления его выписали из больницы.

