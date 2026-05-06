Хургада столкнулась с резким ростом числа отдыхающих: по данным издания, значительная часть туристов, приезжающих в Египет, выбирает именно этот курорт и Марса-Алам, пишет Турпром.

В публикации говорится, что высокий спрос привёл к серьёзной нагрузке на туристическую инфраструктуру. В аэропортах образовались большие очереди, а гостиницы работают почти на пределе возможностей.

По оценке издания, в пиковые часы ожидание в терминалах может занимать от трёх до пяти часов. Помещения, не рассчитанные на такой поток пассажиров, превращаются в переполненные залы, где туристам трудно найти свободное место.

Рекомендуем также:

Сложности наблюдаются и в отелях. При почти полной загрузке гостиниц очереди появляются даже перед открытием ресторанов.

Отдыхающие заранее занимают места у входа в зоны питания, а к шведским столам, по данным издания, бывает трудно подойти из-за большого числа гостей.

В первом квартале 2026 года турпоток в Египет заметно вырос. По прогнозам, к концу года страну могут посетить до 15 млн путешественников.

Эксперты обращают внимание на неравномерное распределение отдыхающих. Большая часть гостей едет в ограниченное число курортных зон, прежде всего в Хургаду и Марса-Алам.

Из-за этого гостиничная, транспортная и аэропортовая инфраструктура испытывает повышенную нагрузку. В туристической отрасли считают, что при дальнейшем росте потока проблема может усилиться.

Рекомендуем также: