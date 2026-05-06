Симеоне подвёл итоги после поражения в 1/2 финала с «Арсеналом»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, сообщает Marca.
По словам специалиста, его футболисты полностью выложились в противостоянии с лондонским «Арсеналом». Он отметил, что команда прошла в турнире дальше, чем от неё ожидали.
Симеоне также заявил, что сожалеет о таком исходе полуфинала. По его мнению, «Атлетико» заслуживал перевести ответную встречу в дополнительное время.
Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов прошёл 5 мая в Лондоне и завершился победой «Арсенала» со счётом 1:0. Единственный гол забил Букайо Сака, а лондонская команда прошла дальше с общим счётом 2:1.
Первая игра между «Атлетико» и «Арсеналом» завершилась вничью — 1:1. После поражения в Лондоне мадридский клуб завершил выступление в турнире.
Второй участник финала определится в ответном матче между мюнхенской «Баварией» и парижским ПСЖ, который состоится 6 мая. В первой встрече французский клуб победил со счётом 5:4.
