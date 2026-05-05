Завтрак, который захочется повторять каждый день: яичница в булочке с беконом вместо привычного омлета
Этот горячий завтрак не для спешки — он для уютного воскресного утра, когда дом наполнен ароматами, а на кухне хочется задержаться подольше. На приготовление уйдет около получаса, но результат с лихвой окупит потраченное время: аппетитный запах соберет за столом даже тех, кто обычно предпочитает поваляться в постели подольше.
Рецепт рассчитан на две несладкие булочки. Если семья большая или аппетит с утра особенно хороший, смело увеличивайте количество ингредиентов вдвое.
Что понадобится для сытного завтрака
Для приготовления понадобятся простые и доступные продукты:
булочки с кунжутом — 2 штуки;
твердый сыр — 100 г;
бекон — 100 г;
зелёный лук — 1 пучок;
яйца — 3 штуки;
молоко — 3–4 ст. л.;
соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Сочетание расплавленного сыра, поджаренного бекона и нежной яичной заливки делает блюдо по-настоящему домашним и сытным.
Пошаговый способ приготовления
Сначала обжарьте ломтики бекона на хорошо разогретой сковороде. Немного подсолите, доведите до румяной корочки, затем снимите с огня и дайте слегка остыть. После этого нарежьте бекон небольшими кубиками.
Зелёный лук промойте, обсушите полотенцем и мелко нарежьте. Он добавит начинке свежесть и легкую пикантность.
Твердый сыр натрите на крупной терке и соедините в глубокой миске с беконом и луком. Основа для начинки уже выглядит аппетитно.
Отдельно взбейте яйца с молоком до однородности. Приправьте солью и чёрным перцем по вкусу. В получившуюся смесь добавьте сыр, бекон и зелень, тщательно перемешайте.
Как правильно запечь булочки
Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень застелите пекарской бумагой, чтобы булочки не прилипли.
Аккуратно срежьте верхушки или вырежьте сердцевину у булочек острым ножом, формируя углубление для начинки. Наполните каждую булочку приготовленной массой, стараясь распределить ее равномерно.
Выложите заготовки на противень и отправьте в духовку на 20–25 минут. За это время начинка схватится, сыр расплавится, а верх станет аппетитно золотистым.
Подавайте горячие булочки сразу после приготовления — со сметаной или томатным соусом. Хрустящая корочка, тянущийся сыр и ароматный бекон превращают обычное утро в маленький праздник, делится hibiny.ru.
