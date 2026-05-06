Прошли новые тесты: эксперты назвали лучший метод быстрого роста мышц

Упражнения, при которых мышцы растягиваются под нагрузкой, могут приносить заметную пользу для физической формы при меньших затратах энергии. К такому выводу пришёл специалист Кен Носака после анализа ряда научных наблюдений, пишет Journal of Sport and Health Science.

Обычные силовые тренировки чаще связаны с сокращением мышц. Это происходит, например, когда человек поднимает тяжёлый предмет или выполняет подъём по лестнице.

Другой тип нагрузки возникает в момент контролируемого опускания веса или собственного тела. В этом случае мышечные волокна удлиняются под действием силы, но продолжают работать.

Рекомендуем также:

По словам исследователя, такие движения позволяют развивать большую силу в мышцах при сравнительно небольших энергетических затратах. К подобным упражнениям можно отнести плавные приседания или спуск по лестнице.

Носака считает, что такой подход может быть удобен для людей, которым не хватает времени на полноценные тренировки. Кроме того, он подходит тем, кто не имеет серьёзной физической подготовки.

Для выполнения таких упражнений не нужны специальные тренажёры. Достаточно изменить часть привычных действий и выполнять их более осознанно, контролируя движение вниз.

Научные данные также указывают, что ходьба вниз по ступенькам может лучше влиять на состояние сердца и сосудов у пожилых людей, чем обычный подъём наверх.

По мнению специалиста, такие нагрузки могут быть полезны пожилым людям, пациентам во время восстановления, а также тем, кто ведёт малоподвижный образ жизни.

Рекомендуем также: