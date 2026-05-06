Лето без моря: разлив нефти грозит курортам Черного моря в 2026 году

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Туристы из Волгограда и других регионов начали отменять поездки в Туапсе, Ольгинку и соседние курортные посёлки после сообщений о загрязнении побережья нефтепродуктами, сообщает TourDom.ru.

По оценкам представителей туристического рынка, под угрозой может оказаться не только ближайший период, но и весь летний сезон 2026 года. Отдыхающие аннулируют бронирования и всё чаще рассматривают другие направления для отпуска.

Причиной беспокойства стали последствия разлива нефти у побережья Туапсе. Как сообщает портал Inkazan, биолог из Казани Антон Бортяков считает, что последствия загрязнения могут сохраняться годами и даже десятилетиями. По его мнению, ситуация способна оказаться сложнее некоторых похожих аварий прошлых лет.

Авария произошла в апреле после атаки беспилотников на морской терминал и нефтеперерабатывающий завод. После этого начался пожар, который тушили несколько дней.

По данным властей, основное пятно загрязнения достигло примерно 10 тыс. квадратных метров. Дополнительные очаги обнаружили вдоль популярных населённых пунктов на побережье.

С территории уже вывезли десятки кубометров загрязнённой земли и водомазутной смеси. При этом специалисты считают, что очистка побережья может занять длительное время.

На фоне ситуации часть туристов стала выбирать альтернативные маршруты. Среди востребованных направлений называют Кавказские Минеральные Воды, российские города и другие варианты внутреннего туризма.

Также растёт интерес к поездкам в Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, по «Золотому кольцу» и к отдыху на Каспии.

