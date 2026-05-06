Экзарх Африки: РПЦ начала перевод духовных книг на африканские языки

В Африке создан духовно-просветительский центр имени святого апостола и евангелиста Марка. В нём будут заниматься переводом духовной литературы на местные языки, сообщил патриарший экзарх Африки митрополит Константин в интервью ТАСС.

По словам митрополита, у нового центра уже есть руководитель. Им назначен протоиерей Тигрий Хачатрян, которого он назвал известным миссионером.

Митрополит Константин отметил, что структура центра уже сформирована. Также набраны сотрудники, а работа фактически началась.

Одним из ключевых направлений станет переводческая деятельность. По словам патриаршего экзарха Африки, она уже стартовала, а для первоочередного перевода определены начальные списки книг.

Митрополит подчеркнул, что задача Патриаршего экзархата в Африке заключается в переводе духовных текстов на языки основных народов континента.

В дальнейшем литературу планируется переводить на все языки тех народов, среди которых есть прихожане Русской православной церкви.

