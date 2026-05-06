Что грозит блогерам в старости: эксперт Сафонов раскрыл, что их ждет на пенсии

Блогеры могут рассчитывать на страховую пенсию около 43 758 рублей, если в течение 25 лет будут ежегодно перечислять максимальные добровольные страховые взносы. Такой расчёт привёл профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в 2026 году максимальный размер добровольного взноса в Социальный фонд России составляет чуть более 572 тыс. рублей. Такая сумма позволяет получить один год страхового стажа и 8,72 пенсионного коэффициента.

Если перечислять максимальные взносы на протяжении 25 лет, можно накопить 218 коэффициентов. При таких условиях ежемесячная страховая пенсия составит примерно 43 758 рублей.

Рекомендуем также:

Сафонов отметил, что многие блогеры работают как индивидуальные предприниматели или самозанятые. Основной доход в этой сфере часто формируется за счёт рекламных контрактов.

При этом самозанятые не обязаны делать пенсионные отчисления. Если блогер не будет добровольно перечислять взносы и не сформирует нужный стаж, в пожилом возрасте он сможет претендовать только на социальную пенсию.

Размер такой выплаты с апреля 2026 года составляет 9 400 рублей.

Для получения страховой пенсии необходимо самостоятельно направлять добровольные взносы в бюджет. При минимальном платеже, который в 2026 году составляет 71 500 рублей, за 25 лет стажа можно рассчитывать примерно на 13 800 рублей в месяц.

Если перечислять минимальные взносы в течение 15 лет, размер пенсии составит чуть более 12 тыс. рублей.

Рекомендуем также: