Что грозит блогерам в старости: эксперт Сафонов раскрыл, что их ждет на пенсии

Анна Сальникова
Блогеры могут рассчитывать на страховую пенсию около 43 758 рублей, если в течение 25 лет будут ежегодно перечислять максимальные добровольные страховые взносы. Такой расчёт привёл профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в 2026 году максимальный размер добровольного взноса в Социальный фонд России составляет чуть более 572 тыс. рублей. Такая сумма позволяет получить один год страхового стажа и 8,72 пенсионного коэффициента.

Если перечислять максимальные взносы на протяжении 25 лет, можно накопить 218 коэффициентов. При таких условиях ежемесячная страховая пенсия составит примерно 43 758 рублей.

Сафонов отметил, что многие блогеры работают как индивидуальные предприниматели или самозанятые. Основной доход в этой сфере часто формируется за счёт рекламных контрактов.

При этом самозанятые не обязаны делать пенсионные отчисления. Если блогер не будет добровольно перечислять взносы и не сформирует нужный стаж, в пожилом возрасте он сможет претендовать только на социальную пенсию.

Размер такой выплаты с апреля 2026 года составляет 9 400 рублей.

Для получения страховой пенсии необходимо самостоятельно направлять добровольные взносы в бюджет. При минимальном платеже, который в 2026 году составляет 71 500 рублей, за 25 лет стажа можно рассчитывать примерно на 13 800 рублей в месяц.

Если перечислять минимальные взносы в течение 15 лет, размер пенсии составит чуть более 12 тыс. рублей.

