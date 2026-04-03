Обустройство участка на даче — это не просто вопрос комфорта, но и способ сделать отдых на природе максимально приятным и функциональным. Ухоженный ландшафт, удобные зоны для отдыха и грамотно спланированные посадки создают уютную атмосферу, где хочется проводить время.
Экоплант — крупнейший производитель и продавец посадочного материала для профессионального и частного озеленения.

Здесь работают с взрослыми растениями, что позволяет сразу получить оформленный сад без долгого ожидания. Важно и качество: растения поставляются с закрытой корневой системой, что повышает их приживаемость и снижает риски после посадки.

Преимущества «Экоплант»:
  • взрослые растения для быстрого озеленения
  • создание готового сада за 1 день
  • доставка и посадка с гарантией приживаемости
  • растения с закрытой корневой системой
  • адаптация к климату большинства регионов РФ (зоны USDA 2−5)
  • решения для частных и профессиональных проектов

Экоплант — за простое и красивое садоводство для тех, кто ценит эстетику и свое время
Компания «2 Бобра» — лидер в Татарстане по спилу и обрезке деревьев. Здесь помогают владельцам загородных домов и дач превратить дикий сад в ухоженное пространство, где приятно отдыхать, а не работать с утра до вечера.

Специалисты компании работают со сложными случаями: аккуратно удаляют старые аварийные деревья даже вплотную к дому с помощью промышленного альпинизма. Проводят санитарную обрезку, чтобы плодовые деревья радовали урожаем, и полностью расчищают участки под ключ.

Ключевые преимущества «2 Бобра»:
  • быстрота: работы выполняются в срок без затягивания процесса
  • надежность: собственный парк спецтехники и опытные арбористы
  • — гарантия: компания отвечает за качество спилки и чистоту на участке после себя

После работы не остается мусора и завалов из веток — только порядок и безопасное пространство.
«ЗУР ХАУС» — официальный представитель компании «Грин Вуд» в Казани, который создаёт премиальные деревянные конструкции для комфортной загородной жизни.

Здесь предлагают готовые решения для быстрого монтажа: дизайнерские беседки, перголы и другие малые архитектурные формы для благоустройства вашего участка. Все изделия проходят заводское производство, подетальную обработку и профессиональное окрашивание — это обеспечивает высокое качество продукции и длительный срок эксплуатации.

Преимущества «ЗУР ХАУС»:
— премиальные деревянные конструкции от официального представителя
— готовые решения для быстрого монтажа
— заводское качество и профессиональная обработка
— современный стильные дизайн и продуманная архитектура
— долговечность и устойчивость к эксплуатации

Запись на бесплатную консультацию по подбору дизайнерской беседки для вашего участка поможет подобрать решение под задачи и стиль участка.
Завод металлокровли «Сталькомплект» — производитель с более чем 20-летним опытом, который предлагает решения для кровли, фасада и ограждений в одном месте. Работают в Пермском крае, республике Башкортостан, республике Удмуртия, республике Татарстан, Свердловской области, республике Чувашия и Ульяновской области. Официальные представительства есть в 32 населенных пунктах, а партнеры — более, чем в 330 городах.

Компания выпускает широкий ассортимент продукции: профнастил, металлосайдинг, декоративные профили, штакетник и современные заборы, включая заборы «Жалюзи», «Ранчо» и «Ротанг». Производство ведётся на высококлассном оборудовании, включая автоматизированные линии, что обеспечивает стабильное качество и точность исполнения. Ассортимент производимой продукции ежегодно растёт.

Преимущества «Сталькомплект»:
— собственное производство и цена без посредников
— широкий ассортимент для дома и участка
— быстрые сроки изготовления
— сертифицированная продукция
— доставка до участка и сервисная поддержка

СадМен — пространство для тех, кто хочет обустроить участок стильно и в одном месте. Здесь можно не просто выбрать как будет выглядеть ваш сад, но и увидеть будущий результат: пройтись по теплице в английском стиле, оценить большое пространство погреба, представить отдых с чашечкой кофе в гриль-беседке.

СадМен имеет единственный в России шоурум изделий для загородной жизни. Формат шоурума площадью около 1000 м² позволяет принимать решения не по картинкам, а вживую. Дополнительно в садовом центре помогают подобрать растения под конкретные условия и рассказывают о современных технологиях ухода. Все решения доступны в наличии или под заказ.

Преимущества СадМен:
  • шоурум 1000 м² с возможностью посмотреть всё вживую
  • комплексное оснащение участка от растений до модульного дома
  • индивидуальный подбор продуманных и стильных хозяйственных строений их наличия или под заказ и консультации по озеленению
  • покупка в рассрочку и работа по официальному договору с гарантией
  • многолетний практический опыт и собственные решения

Zi-land — команда, которая создаёт сады, где вы будете чувствовать гармонию, надежность, безопасность и вдохновение.

С 2015 года специалисты проектируют участки так, чтобы вы могли эффективно использовать весь потенциал сада. Здесь продумывают всё — как будет выглядеть сад сегодня и как он будет развиваться со временем. Команда относится к природе как к месту восстановления эмоционального здоровья.

Преимущества Zi-land:
— полный цикл: проект, посадка и последующий уход — всё в одних руках
— современный подход: лаконичный дизайн, геометрия и стильные решения
— малоуходность: создание садов не требующих ежедневной работы
«Строительный квартал» занимается комплектацией объектов малоэтажного домостроения кровельными и фасадными материалами, террасной доской и заборами-жалюзи под ключ. Помимо этого, компания поставляет мансардные окна, водосточные системы, элементы безопасности кровли и многое другое.

Более 15 лет на рынке позволяют точно понять какие материалы подойдут под задачи, бюджет и эстетику будущего проекта. Здесь помогают собрать всё в одном месте: кровлю, фасад, террасную доску, заборы-жалюзи и комплектующие. В офисе представлены образцы, чтобы выбрать не по каталогу, а вживую. А собственное производство даёт возможность изготавливать нестандартные элементы под проект.

Преимущества компании «Строительный квартал»:
— обширная география производителей-поставщиков и широкий выбор представленных материалов
— собственное производство, что позволяет комплектовать объекты качественными, разнообразными материалами по оптимальному соотношению цена-качество и в условленные сроки
— опытная команда с практикой более 10 лет
— подбор решений под индивидуальные задачи, бюджет и сроки

Lithium — специализированный магазин аккумуляторной техники, где помогают собрать удобную экосистему для участка без лишних затрат и сложностей.

В магазине представлены бренды Greenworks, WORX, KRESS. Здесь работают только с официальными поставщиками — вся техника с заводской гарантией. Газонокосилки, триммеры, снегоуборщики, пилы, воздуходувки, кусторезы, аккумуляторы и зарядные устройства — в магазине помогут выстроить единую аккумуляторную платформу: одна батарея для нескольких устройств.

Здесь не предлагают «наугад». Технику можно протестировать, сравнить и подобрать под реальные задачи: от ухода за газоном до сезонных работ.

Преимущества магазина Lithium:
— техника от официальных поставщиков с заводской гарантией
— возможность собрать единую аккумуляторную платформу для нескольких устройств
— возможность протестировать технику перед покупкой
— консультации от специалистов с практическим опытом, которые сами пользуются похожей техникой
— поддержка и помощь после покупки через месяц, сезон или год

Green Park — компания из Казани, которая помогает сделать участок ухоженным, красивым и удобным.

Здесь можно подобрать всё для сада и благоустройства в одном месте: кора лиственницы, грядки из ДПК, садовые бордюры, торфогрунт, геотекстиль (дорнит), спанбонд, ландшафтное освещение и многое другое. В магазине подбирают решения под задачу и бюджет, чтобы участок выглядел аккуратно и служил долгие годы.

Преимущества Green Park:
— всё для участка в одном месте — не нужно искать по разным магазинам
— быстрая отгрузка со склада в Казани (в наличии, без ожиданий)
— подбор материалов под ваш участок и задачи
— простые решения без сложных технологий
— товары, которые реально работают: меньше сорняков, аккуратные дорожки, красивый вид участка
— подходит как для самостоятельного благоустройства, так и с привлечением специалистов

Green Park — выбор для тех, кто хочет навести порядок на участке и сделать его комфортным своими силами или с помощью специалистов.

«Нимакс-Строй» занимается производством и установкой заборов, ворот и навесов «под ключ» для частных и дачных участков.

В ассортименте «Нимакс-Строй»:
  • ограждения из профнастила и евроштакетника
  • сетки рабицы
  • 3д сетки гиттер
  • жалюзи
  • откатные и распашные ворота
  • автомобильный навесы под ключ

У «Нимакс-Строй» есть собственное производство в Казани, поэтому они предоставляют полный цикл работ — от изготовления до монтажа. Компания обещает цены ниже рыночных и работу без предоплаты, гарантию на выполненные работы до 24 месяцев, профессиональные бригады и опыт работников более 15 лет, надежность и соблюдение сроков.

Акция: для тех, кто уже поставил заборы от «Нимакс-Строй» действует акция «2 + 5000» — за друга, который воспользуется услугами компании по вашей рекомендации, вы получите 5000₽, а ему предоставят скидку 2%. Важно — количество рекомендаций не ограничено!
