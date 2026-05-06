CR: iPhone 17 в 2026 году обошел всех и стал самым продаваемым телефоном в мире

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Базовая модель Айфон 17 стала самым продаваемым смартфоном в мире в первом квартале 2026 года. Её доля на мировом рынке достигла 6%, следует из данных Counterpoint Research.

В тройку лидеров также вошли Айфон 17 Про Макс и Айфон 17 Про. Эти результаты показывают, что компания «Эппл» сохранила сильные позиции в сегменте наиболее востребованных смартфонов.

В первую десятку рейтинга также попали устройства компании «Самсунг». Среди них оказались Галакси А07 с поддержкой сетей четвёртого поколения, Галакси А17 с поддержкой сетей пятого поколения, Галакси А56, Галакси А36 и Галакси А17 с поддержкой сетей четвёртого поколения.

Кроме того, в список самых популярных моделей вошли Айфон 16 и Сяоми Редми А5. Это указывает на сохраняющуюся конкуренцию между крупными производителями мобильных устройств.

Старший аналитик Counterpoint Research Харшит Растоги связал успех базового Айфон 17 с заметными техническими улучшениями. Среди них он выделил экран с частотой обновления 120 герц, увеличенный объём встроенной памяти до 256 гигабайт и обновлённую двойную камеру с датчиками на 48 мегапикселей.

Модели серии Галакси А также показали высокие продажи. Аналитики считают, что они остаются востребованными благодаря сочетанию доступности и набора возможностей.

По данным Counterpoint Research, в первом квартале 2026 года десять самых популярных смартфонов заняли 25% мировых продаж. Это стало рекордным показателем для первого квартала и говорит о высокой концентрации спроса на ограниченном числе моделей.

