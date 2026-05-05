Коммунальные платежи таят скрытые списания: как через «прочее» россиянам начисляют лишнее

Многие россияне оплачивают квитанции за ЖКХ по привычке — не вчитываясь в детали и не проверяя расчёты. Между тем в платёжках могут скрываться строки, которые жильцы вовсе не обязаны оплачивать. Эксперты предупреждают: невнимательность собственников превращается в стабильный источник дохода для недобросовестных управляющих компаний.

Разбираемся, какие схемы используются чаще всего и как понять, что вы платите «за воздух».

Услуги, которых в доме нет

Одна из самых грубых и при этом распространённых схем — включение в квитанцию услуг, которые физически отсутствуют. Например, начисление за обслуживание лифта в доме, где его никогда не было, или за дезинфекцию мусоропровода, который давно заварен.

Бывает и более тонкий вариант. Услуга в документах значится, но по факту не оказывается. В платёжке есть строка «уборка подъезда», однако жильцы месяцами не видят ни тряпки, ни ведра. По закону оплачивать нужно только реально оказанные услуги. Если работы не выполняются или объект отсутствует, начисления можно признать незаконными.

Двойные начисления под разными формулировками

Многие не знают, что строка «Содержание и ремонт жилья» уже включает целый перечень обязательных работ: освещение подъездов, санитарную уборку, вывоз мусора, текущее обслуживание общего имущества.

Однако некоторые управляющие компании добавляют те же самые услуги отдельными строками — но под другими названиями. В итоге жильцы платят дважды за одно и то же. Формально формулировки отличаются, но по сути речь идёт о дублировании расходов. Именно поэтому эксперты советуют внимательно сравнивать перечень работ и не стесняться требовать расшифровку начислений.

«Дополнительные услуги» без решения собрания

Отдельного внимания заслуживают размытые строки вроде «Прочие услуги», «Дополнительное обслуживание», «Сервис оборудования». За ними могут скрываться радиоточка, коллективная антенна, страхование квартиры или даже консьерж, которого жильцы ни разу не видели.

Важно помнить: любые дополнительные платные услуги должны утверждаться на общем собрании собственников. Управляющая компания не имеет права вводить их в одностороннем порядке. Если собрания не было или решение не оформлено должным образом, начисления можно оспорить.

Завышенные ОДН и непрозрачные расчёты

Общедомовые нужды (ОДН) — одна из самых запутанных строк в платёжке. Сюда входят расходы на освещение подъездов, работу лифтов, потери воды и электроэнергии в сетях дома.

Но именно здесь чаще всего возникают вопросы. Протечки в подвале, старые коммуникации, отсутствие общедомовых счётчиков или ошибки в распределении ресурсов могут приводить к завышенным суммам. Иногда жильцы даже не понимают, как именно формируется итоговая цифра. Установка индивидуальных приборов учёта и регулярная передача показаний помогают снизить риск переплат.

Домофон, антенна и охрана: можно ли отказаться

Домофон, коллективная телевизионная антенна или охрана подъезда — это не обязательные коммунальные услуги. Решение об их установке и оплате принимается только собственниками на общем собрании.

Если такого решения нет, требование оплаты считается незаконным. Теоретически от подобных услуг можно отказаться письменно, но на практике жильцы редко пользуются этим правом. Этим и пользуются недобросовестные компании, рассчитывая, что большинство заплатит без лишних вопросов.

Как действовать при обнаружении лишних строк

Первое правило — внимательно изучать каждую квитанцию. Даже если сумма кажется привычной, стоит проверить формулировки и сопоставить их с реальными услугами в доме.

Если появились сомнения, нужно запросить у управляющей компании подробную расшифровку начислений. Далее можно направить письменную претензию с требованием перерасчёта. В случае отказа собственники вправе обратиться в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру. Крайняя мера — обращение в суд. Срок исковой давности по подобным спорам составляет три года.

Платёжка за ЖКХ — это не формальность, а официальный финансовый документ. Проверять её стоит так же внимательно, как банковскую выписку. Активная позиция собственника — единственный способ не переплачивать и не финансировать чужие ошибки или злоупотребления, сообщает magadanmedia.ru.

