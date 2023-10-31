Представьте себе идеальное пристанище, куда мечтает попасть каждый мужчина после рабочего дня. Уютный уголок, где сидя за барной стойкой из темного дерева, можно насладиться вечером в обществе близких людей, сопровождая момент бокалом прохладного пенного напитка под звуки рок-н-ролла.

ProKazan сообщает - такое место существует! Ирландский паб "Дублин” - настоящая легенда, которая уже 14 лет является единственным заведением в Казани, сохранившая в себе историю и традиции изумрудного острова. В честь грядущего дня рождения, редакция ProKazan узнала у Субботина Алексея, основателя паба, а также у Валеева Марата, директора "Дублин" почему сюда съезжаются гости с разных уголков страны!

2009 год: открытие паба “Дублин”

В 2009 году, паб "Дублин" распахнул свои двери для первых гостей! Владелец заведения рассказал, что его первоначальная мотивация не была связана с заработком, а с желанием создать уникальное мужское комьюнити, где можно отдохнуть, встретиться с друзьями и посмотреть спортивные матчи:

"Первоначально паб открывался не ради заработка. Прежде всего, я хотел создать место, где можно ненадолго забыть о рутине, посмотреть матч и насладиться настоящим ирландским пивом Guinness в компании друзей" - поделился Субботин Алексей, основатель паба.

Субботин Алексей, основатель паба "Дублин" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

И вот спустя 14 лет "Дублин" является единственным питейным заведением с аутентичной тематикой, куда съезжаются гости из всех уголков страны. Постоянные гости приходят сюда ради фирменной кухни и разнообразия ирландских напитков, а туристы посещают заведение ради того, чтобы сделать атмосферные фотографии.

Паб и бар: в чем отличие?

Ирландский паб - это часть местного сообщества, куда люди приходят узнать свежие новости, пообщаться с людьми и выпить несколько пинт пенного напитка. Как правило, туда не приходят, чтобы напиться, поэтому тот же Guinness постояльцы растягивают в течение всего вечера.

Валеев Марат , директор паба "Дублин"

"Обычно в бар люди приходят после другого заведения, чтобы просто выпить или потанцевать В пабе царит иной формат: гость там пьет, ест и в рамках заведения перемещается за барную стойку, чтобы пообщаться с друзьями и "перекинуться" с барменом, который знает тебя лучше, чем ты сам. Это небольшое атмосферное заведение, в которое ты приходишь как к себе домой, где тебя все знают." - рассказал Марат Валеев, директор паба.

Брутальный интерьер паба: почему Дублин является убежищем для мужчин?

Нет ничего более притягательного, чем классика, именно она является основной составляющей паба! Внутри заведения стоят слегка потертые столы и стулья. А большая барная стойка, изготовленная из темного дерева, словно воплощает душу заведения и раскрывает многолетнюю историю вечерних встреч. И все это обрамлено приглушенным светом, располагающим к душевным разговорам.

"Наши гости - это мужчины в возрасте от 35 лет. В классическом ирландский пабе всегда можно заметить брутальный интерьер, где стоит потертая мебель, отсутствует яркий свет и затемнены окна. Все это задает общий колорит и манит мужскую половину казанцев" - отметил Марат Валеев.

Колорит паба "Дублин"

23 сорта редких марок пива и широкий ассортимент меню!

Что является визитной карточкой ирландского паба? Ответ очевиден - барное меню! Здесь оно поражает своим разнообразием сортов импортного пива и виски из лучших вискокурен мира, которые без преувеличения можно назвать одними из лучших в Казани.

Казанский паб имел честь принимать известного российского драматурга и режиссера, Евгения Гришковца. В его честь был создан специальный напиток - шот Гришковец по секретному рецепту. Рекомендуем попробовать!

Персонал паба "Дублин"

Но особое место в барном меню занимает пиво. Всегда в наличии более 20 сортов пенных напитков, из которых 13 на кране, которые редко найдешь в других заведениях Казани. Если вы являетесь ценителем хмельного, то наверняка найдете именно тот вариант, который полностью удовлетворит ваш вкус!

А что может быть более идеальным дополнением к выпивке, чем сытные и вкусные закуски? Ирландский паб “Дублин” предлагает широкий выбор меню, начиная от сочного стейка и заканчивая домашними купатами.

"И, конечно, стоит отметить, что в пабе очень ценится долгосрочное партнерство с поставщиками, с которыми мы работаем уже много лет. Благодаря этому, мы можем гарантировать наличие всех любимых напитков для наших гостей!" - поделился Субботин Алексей, основатель паба.

Персонал паба "Дублин"

Место, которое хочется разглядывать: неповторимая атмосфера и колорит!

Как только вы переступите порог ирландского паба, ваше внимание мгновенно заполняется разнообразием интересных локаций и деталей! Так находясь у барной стойки можно пополнить коллекцию купюр, которые оставляют посетители с разных уголков страны в надежде вернуться сюда снова.

Необычный акцент в декоре - это предметы одежды, висящие на стенах и потолке. Гости приносили их в рамках особой акции: передай любой предмет гардероба и получи взамен напиток бесплатно. Со временем инициатива переросла в неотъемлемую часть интерьера, и с тех пор гости продолжают приносить предметы гардероба.

Гости паба "Дублин"

А фотографии посетителей? Они повсюду! К слову, одна из особенностей Ирландских питейных заведений - это фотографии гостей, которые хранят в себе многолетнюю историю и задают колоритный и неповторимый стиль заведению.

А как насчет именного барного стула? Это поистине уникальное явление, которое можно встретить только в ирландском пабе! Такой стул может стать вашим, если вы станете постоянным посетителем паба Дублин.

Так что, если вы мечтаете окунуться в неповторимую ирландскую культуру, смело отправляйтесь в паб и наслаждайтесь этим особенным местом. Возможно, однажды ваше фото будет украшать стены паба, а именной барный стул станет личным символом вашей привязанности к этому месту!

Именной барный стул в пабе "Дублин"

Забота о клиентах и приветливый персонал - одна из визитных карточек заведения

Когда в Дублин приходят постоянные клиенты, то им не нужно думать о том, что они будут есть или пить - официанты и бармены уже знают их предпочтения! Поэтому, если вы придете сюда, то не сомневайтесь, что сначала персонал узнает вас поближе и запомнит ваш выбор.

В пабе Дублин особое внимание уделяется комфорту для гостей. Здесь каждый гость может насладиться уютной обстановкой, будь то компания, которая хочет послушать живую инструментальную музыку в выходные дни, или гости, которые просто ищут спокойное место для отдыха.

Кроме того, паб можно назвать и настоящием домом для своих постоянных гостей. Здесь они не пиросто посетители, а близкие и дорогие друзья, которых с нетерпением встречают и ждут!

Гости паба "Дублин"

Паб Дублин - это не просто заведение, а настоящий дом для своих постоянных гостей. Переходя в разряд друзей, они становятся новым семейным кругом, которого всегда ждут и всегда рады видеть. Таким образом, приходя сюда, они уже не просто клиенты, а близкие и дорогие друзья, которых с нетерпением встречают.

Заведение располагает двумя раздельными залами, что обеспечивает комфорт и уединение для всех посетителей. Благодаря такому устройству паба, гости не мешают друг другу. Поэтому каждый может насладиться атмосферой и найти свой уютный уголок.

Гости паба "Дублин"

Особые традиции и праздники!

Каждый год паб празднует День Святого Патрика и устраивает различные мероприятия! Кроме того, спорт всегда занимал особое место в культуре Ирландии, и паб Дублин с радостью предлагает своим посетителям насладиться просмотром спортивных матчей в уютной атмосфере.

Музыкант паба "Дублин"

Мощные телевизоры, создающие кристально четкое изображение, позволяют каждому гостю полностью погрузиться в атмосферу игры и пережить настоящую радость победы или разочарование поражения вместе с друзьями. Каждый год в Дублин съезжаются казанцы, москвичи и петербуржцы, чтобы вместе поболеть за любимую команду!

Атрибутика для болельщиков в пабе "Дублин"

Уже 16 ноября разыгрываются призы!

16 ноября в 20:00 в честь дня рождения, Дублин подготовил для своих гостей по-настоящему особенное мероприятие! У вас есть уникальная возможность выиграть целую кегу пива, ирландский виски и дисконтную карту на посещение 10% Всего три победителя будут выбраны случайным образом, так что у вас есть реальные шансы стать обладателем одного из этих замечательных призов.

К слову, если вы являетесь постоянным гостем заведения с дисконтной картой, то организаторы не оставят вас без подарка! Взамен вы можете получить депозитную карту, которая станет отличным дополнением к вашим вечерним посещениям.

Атмосфера праздника будет в ирландских традициях: живая музыка, ведущий, интерактивные игры и развлекательная программа не оставят вас равнодушными. А чтобы отметить день рождения паба сразу, по прибытию вас угостят "welcome drink"- приветственным напитком и вкусными закусками.

Гости паба "Дублин"