Вечером, после работы или учебы, вы заходите домой, бросаете сумку, садитесь на диван – и осознаете, что ужин не готов. Заказывать фастфуд? Уже надоело. Готовить что-то с нуля? Нет сил. В такие моменты кажется, что вкусная и полезная еда – это либо долго, либо дорого.

Но что, если есть третий вариант – и он в вашей морозилке? Многие до сих пор верят в миф, что замороженные продукты – это что-то «второсортное»: мол, заморозка убивает вкус, текстуру, да и пользы там никакой. Но на самом деле качественная заморозка сохраняет продукты почти в первозданном виде, продлевает их свежесть и позволяет экономить время без ущерба для качества.

Редакция ProKazan собрала топ замороженных продуктов, настоящих спасателей для тех, кто хочет питаться вкусно, но не тратить на готовку часы.

Топ заморозки: что должно быть в морозилке

Хинкали – идеальный вариант для быстрого ужина

После долгого дня хочется чего-то сытного и горячего, но без лишних хлопот. Хинкали — отличный выход. Всего 15 минут в кипящей воде, и на тарелке аппетитные мешочки с сочной начинкой и ароматным бульоном.

Настоящие гурманы едят их руками, осторожно отпивая бульон.

Классика — просто с черным перцем, но для яркости вкуса подойдут аджика, ткемали или чесночный соус. Любители сливочных нот добавляют сметану или топленое масло.

Фрикадельки – быстрый способ приготовить сытный ужин

Они уже сформированы, не требуют разморозки и подходят для множества блюд. Просто закиньте их в кипяток, бульон или соус, и через 10–12 минут у вас на столе будет полноценный обед.

Фрикадельки отлично дополняют супы, например, классический куриный или томатный. Их можно потушить в сливочном соусе и подать с гарниром — макаронами, картофельным пюре или рисом. Если хочется чего-то простого, достаточно обжарить их на сковороде и подать с кетчупом или горчичным соусом.

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Хачапури – быстрый способ почувствовать вкус Грузии

Просто отправьте хачапури в разогретую духовку или на сухую сковороду – через 15 минут тесто станет золотистым и слоеным, а сыр внутри расплавится и потянется аппетитными нитями.

Подавать их лучше горячими, прямо с пылу с жару.

Классический вариант – просто так, наслаждаясь насыщенным сырным вкусом. Но можно добавить немного сметаны или нежного йогуртового соуса, а для более пряного оттенка – зелень и специи. Они отлично сочетаются с чашкой свежезаваренного чая или бокалом айрана.

Замороженные овощные смеси – быстрый способ добавить ярких красок в любое блюдо

Когда хочется легкого и полезного ужина без долгой нарезки и чистки овощей, на помощь приходят готовые овощные смеси. Достаточно разогреть сковороду, добавить немного масла и обжарить смесь – через 10 минут овощи станут мягкими, но сохранят свою текстуру и вкус.

Для сытного обеда можно потушить их с мясом, добавить к рису или макаронам, приготовить легкий суп или даже сделать теплый овощной салат. Вариантов масса: добавить томатную пасту для насыщенного вкуса, сливки – для нежности, соевый соус – для пикантности.

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Смородина, вишня, клубника – натуральная сладость без сезонных ограничений

Смородина, вишня и клубника – универсальные помощники на кухне, которые можно использовать для смузи, выпечки, каш и даже освежающих напитков.

Для полезного завтрака достаточно добавить горсть ягод в горячую овсянку или йогурт – они быстро размягчаются и придают натуральную сладость. В блендере легко приготовить насыщенный смузи, просто смешав их с бананом и молоком. А если хочется побаловать себя десертом, ягоды отлично подходят для пирогов, начинок для блинов или домашнего мороженого.

Креветки – идеальный ингредиент для легких и изысканных блюд

Креветки – универсальный продукт, который легко превращает любое блюдо в ресторанное. Они отлично подходят для пасты, салатов, закусок и даже супов. Главное – правильно их приготовить, чтобы мясо осталось нежным и сочным.

Достаточно опустить креветки в кипящую воду на пару минут, и они сразу готовы к подаче. Можно обжарить их на сковороде с чесноком и оливковым маслом для более насыщенного вкуса или добавить в сливочный соус для пасты. В салатах креветки идеально сочетаются с авокадо, свежими овощами и легкими цитрусовыми заправками. А в качестве закуски их подают с лимоном и соусом из йогурта или чеснока.

Пополните морозилку сочными хинкали, румяными хачапури, полезными овощными смесями и спелыми ягодами. В ассортименте найдётся всё, чтобы быстро приготовить ужин, завтрак или перекус без лишних хлопот!

Улитка с маком – десерт, который всегда под рукой

Всего 20 минут в духовке при 180°C – и перед вами румяная, слоеная выпечка с насыщенной маковой начинкой. Она получается ароматной, мягкой внутри и слегка хрустящей снаружи.

Есть ее можно и просто так, но если хочется добавить нежности, отлично подойдет сгущенка, мед или натуральный йогурт. Любители классики могут посыпать ее сахарной пудрой или добавить кусочек сливочного масла, чтобы тесто стало еще мягче.

Быстро, вкусно и без компромиссов – именно так работает заморозка от ВкусВилл. Больше не нужно выбирать между домашней едой и удобством: хинкали, фрикадельки, хачапури, овощные смеси и ягоды сохраняют вкус и пользу, а готовка занимает всего несколько минут. Теперь ужин после долгого дня, теплый завтрак или легкая закуска готовы за пару движений.