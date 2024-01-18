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В России презентовали новый флагманский смартфон Samsung

В России презентовали новый флагманский смартфон Samsung

Фото: ПАО МТС

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Цифровая экосистема МТС сразу после глобальной конференции Samsung Galaxy Unpacked 2024 первой в России презентовала все новые смартфоны линейки Samsung Galaxy S24. Новинку запустили в продажу по предзаказу.

В Galaxy S24 корейский бренд впервые использовал искусственный интеллект для смартфонов. В частности, в новых моделях реализована технология «Обвести и найти» (Сircle to Search): чтобы найти информацию в интернете, не нужно вводить текстовый запрос в поисковую строку, достаточно обвести нужный предмет на экране смартфона во время просмотра социальных сетей или мультимедийного контента. Татарстанцы могут сделать предзаказ на Samsung Galaxy S24 в интернет-магазине МТС. Стоимость новинок начинается от 89,990 рублей.

«Традиционно мы даём возможность нашим клиентам и любителям гаджетов увидеть и получить все технологические новинки одними из первых в России. Samsung Galaxy S24 знаковая новинка, которая, может перевернуть представление о смартфонах, поэтому мы уверены, что уже на этапе предзаказа к ней будет высокий интерес. Мы планируем начать выдавать предзаказы уже в ближайшее время», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

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