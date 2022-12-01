В Татарстане в декабре синоптики обещают дефицит снега и зверские холода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил ряд регионов, включая Татарстан, о зверских морозах в декабре при явном дефиците снега. Весь Приволжский округ окажется в ситуации, когда осадков мало, а температура - ниже климатической нормы.

"Декабрь ожидается на значительной территории холодным. В Центральном федеральном округе среднемесячная температура прогнозируются ниже нормы почти везде, Московская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Владимирская, Рязанская, Тамбовская области, исключением станут только Курская и Брянская области. Холоднее обычного ожидается в Приволжском федеральном округе — Киров, Нижний Новгород, Казань, Самара, Татарстан, Уфа, Оренбург — везде отклонение от нормы", — сказал он в интервью ТАСС.

