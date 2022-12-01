Погода
· Служба новостей

В Татарстане в декабре синоптики обещают дефицит снега и зверские холода

В Татарстане в декабре синоптики обещают дефицит снега и зверские холода

Фото: 1zoom.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил ряд регионов, включая Татарстан, о зверских морозах в декабре при явном дефиците снега. Весь Приволжский округ окажется в ситуации, когда осадков мало, а температура - ниже климатической нормы.

"Декабрь ожидается на значительной территории холодным. В Центральном федеральном округе среднемесячная температура прогнозируются ниже нормы почти везде, Московская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Владимирская, Рязанская, Тамбовская области, исключением станут только Курская и Брянская области. Холоднее обычного ожидается в Приволжском федеральном округе — Киров, Нижний Новгород, Казань, Самара, Татарстан, Уфа, Оренбург — везде отклонение от нормы", — сказал он в интервью ТАСС.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости мира

16 часов назад

Наемник ВС Литвы Харли заявил о подготовке убийства президента РФ Путина

Полезное

день назад

Какое жилье рационально покупать в данный момент в Казани?

курсы егэ 11 класс в онлайн школе Турбо

Новости России

день назад

"Итоги СВО больше не важны, Украина уже проиграла войну": эксперты объяснили, почему Незалежной уже не выйти победителем

Новости мира

21 час назад

"От целого взвода осталось 5 человек": украинские военные рассказали, что происходит на фронте СВО и пообещали вернуться в Киев и наказать командиров

Профи - постановка голоса для вокала

Новости России

12 часов назад

"Пытали выпусками новостей": солдат из РФ полгода провел в украинском плену и рассказал, что ему пришлось там пережить

Новости России

день назад

Спецотряд ВСУ угодил в «огненный ад» в Запорожской области

Новости мира

21 час назад

"Считают их быдлом, людьми второго сорта": украинские военные начали ссориться с польскими наемниками на передовой

Погода

день назад

"Лютое начало": синоптики Татарстана рассказали, с какой погоды в регионе начнется зима
Происшествия
день назад

Два огнестрельных ранения: в отделе полиции в Татарстане нашли мертвым многодетного капитана полиции

Два огнестрельных ранения: в отделе полиции в Татарстане нашли мертвым многодетного капитана полиции

Новости России

час назад

"Русские не сдаются": танкист из РФ выжил в горящем танке под обстрелом украинскими гранатами

Полезное

день назад

Какое жилье рационально покупать в данный момент в Казани?

Новости мира

час назад

Началась работа по созданию спецтрибунала в отношении России из-за СВО на Украине

Новости России

12 часов назад

"Пытали выпусками новостей": солдат из РФ полгода провел в украинском плену и рассказал, что ему пришлось там пережить
В Татарстане в декабре синоптики обещают дефицит снега и зверские холода

Новости России

15 часов назад

Киев планирует взорвать химическое хранилище, чтобы потом обвинить в катастрофе РФ

Экономика

15 часов назад

ВТБ повысил эффективность голосового ассистента в 1,5 раза

Новости России

15 часов назад

Женщина спалила дом с тремя родственниками внутри из-за обиды на свою мать
В Москву за новогодним настроением: 5 мест, которые окунут вас в сказку