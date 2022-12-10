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"Снежный плен": синоптики предупредили, что Татарстан накроет сильнейшей метелью с мокрым снегом

"Снежный плен": синоптики предупредили, что Татарстан накроет сильнейшей метелью с мокрым снегом

Фото: открытые источники

Синоптики респбликанского Гидрометцентра предупредили о непогоде в ближайшие трое суток. С 10 по 12 декабря в Татарстане резко ухудшится погода.

Сегодня, 10 декабря, а также завтра, 11 декабря, прогнозируются сильная метель с мокрым снегом и ветром, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.


В понедельник, 12 декабря, ожидаются снег и ледяной дождь, местами метель. На дорогах сильная гололедица и местами снежные заносы. Температура по республике не опустится ниже 8 градусов.

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