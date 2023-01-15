Синоптики рассказали, когда в Казань вернутся лютые морозы

Аномальные холода, которые практически неделю держались в Татарстане могут вернуться в феврале. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, похолодание во второй месяц 2023 года прогнозируется практически на всей территории России.

В Поволжье по ночам будет от 10 до 15 градусов, а днем не выше 5 градусов ниже нуля. и -5...-10 днем. При похолоданиях по ночам возможны 25-градусные морозы.

В феврале осадков выпадает достаточно мало. На европейской территории никаких серьезных снегопадов пока не прогнозируется. В том числе и в Москве осадков выпадает мало. Много осадков может выпасть в Красноярском крае и Иркутской области.