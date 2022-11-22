Синоптики предупредили жителей Татарстана о погодной аномалии, которая измотает все нервы до конца ноября

Республиканский Гидрометцентр предупредил жителей Татарстана о погодной аномалии, которая сохранится до конца месяца. Речь идет о температурных колебаниях, не свойственных этому сезону.

До конца ноября средняя температура воздуха в республике будет на 2 градуса ниже климатической нормы.

По данным метеорологов, норма для Татарстана в эти дни составляет -5,7 градусов, для Казани -5,1 градусов.

Также регион могут накрыть резкие изменения погоды - от снега до ледяного дождя.