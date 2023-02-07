Российский астролог Василиса Володина предупредила, что период по 12 февраля включительно будет довольно тяжелым для всех. Дело в том, что дел у всех прибавится, в то же время активизируются недоброжелатели. Однако при должном внимании каждый легко сможет защититься, просто показав таким врагам и обманщикам "покерфейс".

"Критичность и здоровая подозрительность заставят перепроверять информацию, а телефонные мошенники сами бросят трубку, услышав ваш спокойный, уверенный голос в ответ на нелепое вранье", – сказала Володина.

В эти дни нужно оставаться спокойными, думать о хорошем и помнить, что трудности - временные, после них наступит белая полоса.

