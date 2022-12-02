"Почти до 30 градусов": синоптики дали неутешительный прогноз на погоду в Татарстане в предстоящие выходные

В предстоящие выходные в Татарстане будет очень морозно.

Как говорится в прогнозе республиканского Гидрометцентра, в субботу, 2 декабря, в республике облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер слабый с переходом до умеренного. Ночью и утром температура составит от -16 до -21˚, при прояснениях от -22 до -27˚. Днем столбик термометра опустится до -12..-17˚. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 3 декабря, ночью и утром температура прогнозируется от -19 до -24˚, при прояснениях до -28˚. Максимальная температура воздуха днем от -12 до -17˚. На дорогах сохранится гололедица.

