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"Нужно беречь голову!": синоптики предупредили об опасном погодном явлении в Татарстане 14 декабря

"Нужно беречь голову!": синоптики предупредили об опасном погодном явлении в Татарстане 14 декабря

Фото: YouTube

Синоптики предупредили, что на Татарстан уже 14 декабря обрушится шквальный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Главное управление МЧС РФ по Республике Татарстан предупредило, что лучше оставаться в помещениях и не оставлять на улице детей без присмотра.
Если же порывы ветра застигнут на улице, берегите голову и укройтесь в подземных переходах или в подъезде.

"Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, недостроенным зданиям", - говорится в сообщении.

На улице не стоит подходить близко к ремонтируемым фасадам, рекламным щитам, вывескам, дорожным знакам и линиям ЛЭП.

"Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность", - предупредили в МЧС.

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