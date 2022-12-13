"Нужно беречь голову!": синоптики предупредили об опасном погодном явлении в Татарстане 14 декабря

Синоптики предупредили, что на Татарстан уже 14 декабря обрушится шквальный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Главное управление МЧС РФ по Республике Татарстан предупредило, что лучше оставаться в помещениях и не оставлять на улице детей без присмотра.

Если же порывы ветра застигнут на улице, берегите голову и укройтесь в подземных переходах или в подъезде.

"Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, недостроенным зданиям", - говорится в сообщении.

На улице не стоит подходить близко к ремонтируемым фасадам, рекламным щитам, вывескам, дорожным знакам и линиям ЛЭП.